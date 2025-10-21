En conferencia de prensa, el senador afirmó que del 22 de octubre al 2 de noviembre viajará a la región oriente y adelantó que, si las autoridades palestinas lo ayudan, acudirá a Gaza.

Explicó que el viaje lo cubrirá Emiratos Árabes, pues ellos pagarán el vuelo y el hospedaje.

“Ellos pagan el avión, por la solidaridad que he tenido con Palestina. Es un viaje que había retrasado. Aquí enseñé la invitación que había recibido a visitar Palestina, pero no había sido posible. En agosto estuve a punto de realizar el viaje, pero tuve que posponerlo”, declaró.

Detalló que pide licencia porque “hay una observación absoluta” sobre su quehacer legislativo y prefirió solicitar permiso y durante esos días no recibirá dieta, que por día es de más de 4,000 pesos.

Enfatizó que no hay otra razón por la que pida licencia, pues aseveró que existe especulación sobre su permiso y recordó que ha vivido "golpeteo". Ello en referencia a las polémicas que ha encabezado, que van desde su casa de 12 millones de pesos hasta viajar en avión privado a Coahuila y realizar viajes en primera clase.

"Estoy bien con mi grupo parlamentario, estoy bien con mi compañera presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy bien con el movimiento, estoy muy contento. Las cosas funcionan bien", declaró.

https://x.com/fernandeznorona/status/1980721572475465834?s=46

Comentó que en Palestina visitará a las autoridades, asentamientos y a comunidades, pero en algunos momentos acudirá a Jordanía y Emiratos Árabes, donde tiene programadas reuniones.

Sobre su suplente Dunia Ludlow, quien debería tomar protesta ante su solicitud de licencia, Fernández Noroña comentó que es probable que ella no acuda a ocupar el escaño del Senado, ya que la morenista es directora de Superissste y se encuentra atendiendo a las personas afectadas por las lluvias en Hidalgo y Veracruz.

"Es muy probable que ella no tome protesta como mi suplente, es probable que se quede sin cubrir mi espacio. No hay votación de ninguna reforma constitucional, entonces no hay presión", explicó.

Esta invitación para visitar Palestina se hizo el 12 de junio de 2025, cuando aún Fernández Noroña era el presidente de la Mesa Directiva del Senado. En ese entonces, el senador propuso al gobierno mexicano recibir menores huérfanos por el conflicto bélico en la franja de Gaza.

"Yo creo que nosotros podemos hacer una acción que no es simbólica. Hay niños y niñas huérfanas en Palestina. Deberíamos darles la bienvenida en nuestro país, como lo hizo en su momento el presidente Lázaro Cárdenas", planteó el morenista.

Aunque desde el gobierno federal se analiza recibir a niños huérfanos por el conflicto bélico, organizaciones civiles y la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana ya lograron traer a una primera familia palestina a nuestro país.