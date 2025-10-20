Se desviaron 700 millones en Gobierno de Adán Augusto, denuncia panista

Pérez Jáen apuntó que el auditor David Colmenares protege a Adán Augusto López, pues no se han hecho acciones por el desvío de recursos.

"Guardaron esas auditorías en el área de investigación y ahí está durmiendo el sueño de los justos, o sea, desde 2021. Este quebranto de 2019, de más de 700 millones de pesos, y no ha pasado absolutamente nada", dijo Pérez después de presentar la denuncia.

"Senador Adán Augusto López Hernández, aquí están las pruebas de la corrupción de su administración en 2019 y 2020", agregó.

En septiembre, Pérez Jaén presentó una demanda de juicio político en contra del senador Adán Augusto López Hernández, para que le sea retirado el fuero y pueda ser investigado por presuntos actos y omisiones que presuntamente favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco, de enero de 2019 a agosto de 2021.

De acuerdo con la panista, la supuesta responsabilidad que tiene el líder de la bancada de Morena en el Senado es por nombrar y mantener en el cargo como secretario de Seguridad en su administración estatal a Hernán Bermúdez Requena, quien es acusado de ser el líder del grupo criminal “La Barredora”.

“Es de notorio conocimiento que al ser él el superior jerárquico de su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en su periodo como Gobernador de Tabasco, tenía conocimiento de las actividades ilícitas”, señala el documento entregado a la Cámara de Diputados.

"Implica la comisión de diversos delitos por el actual senador y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República como son tráfico de influencias, cohecho, encubrimiento”, dijo Pérez Jaén.

De acreditarse esas procedería, estimó, la destitución e inhabilitación de López Hernández tiene que darse hasta por 20 años, así como la apertura de los eventuales procesos penales correspondientes.

Adán Augusto lleva meses protagonizando casos polémicos. Primero por Hernán Bermúdez, su exsecretario de Seguridad; después por millones de pesos que presuntamente no reportó ante el SAT.

López fue uno de los hombres más cercanos al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En su momento buscó la candidatura presidencial de Morena.