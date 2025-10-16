Gobierno anuncia nuevos impuestos a bebidas azucaradas y endulzadas no calóricas

En el paquete económico 2026, la propuesta del Ejecutivo era de 3.08 pesos por litro homologado tanto productos calóricos como no calóricos. Ahora con la diferenciación se busca alentar el consumo con menos azúcar.

El acuerdo fue anunciado este jueves minutos antes de que la Cámara de Diputados comience la discusión sobre la ley del Impuesto Especial sobre producción y Servicios (IEPS), pero los legisladores estuvieron representados sólo por el coordinador de los de Morena, Ricardo Monreal, y no fueron invitados los demás grupos parlamentarios.

Para llegar a acuerdos acudieron a la sede camaral David Kershenobich, secretario de Salud, Eduardo Clark García, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola México, Andrés Massieu, de la Asociación Mexicana de Bebidas, y el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Gabriel Lerma Cotera.

Clark indicó que la prueba de que el aumento en el IEPS no tiene un propósito recaudatorio sino de salud.

Se llegó al compromiso de reducir progresivamente el uso de azúcar en las bebidas, y promoción del beneficio para la salud de esa medida, mencionó.

Sin embargo, cuestionados sobre la constitución de un fondo específico que asegure que los ingresos por IEPS a bebidas con edulcorantes y a las que tienen azúcar, se apliquen a la atención de diabetes y enfermedades asociadas, los funcionarios reconocieron no se tiene un mecanismo acordado.

La presidenta Claudia Sheinbaum, expuso Clark, ha sido “muy clara que va a ir al sector salud. Será a través de algún fondo si se encuentra el mecanismo jurídico para hacerlo. Pero si no lo existe, ustedes pueden ver reflejado en el proyecto de egresos” que el gasto se dedicará a atender los problemas de salud que causan esas bebidas.

Respecto a cómo se gravará a los sueros orales, que también tienen azúcar, explicó que en ese caso no se hizo una negociación, sino una clarificación de por qué unas serán gravadas como bebidas con azúcar y otras no, por ser consideradas medicinales.