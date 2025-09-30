Adán Augusto dice que "ataques" contra él vienen de la "derecha"

“De sectores de la derecha, quienes no se dicen oposición política como tal, pero que son oposición al movimiento. Hay de todo, claro. Es una conjunción de intereses”, dijo López Hernández.

El senador señaló que esta “campaña” es contra Morena, porque no saben ser oposición ni tener contacto con los ciudadanos; además, dijo que estas acciones son para “desvirtuar” y obedecen a “intereses”.

“Viene de gentes evidentemente a los que les duele, por ejemplo, que hoy haya un nuevo Poder Judicial, reforma judicial. Hay que ver quiénes son los interesados en seguir, como hacían antes, manejando a la Corte, a los juzgados, a los magistrados”, mencionó.

También mencionó que no dejará la coordinación de los senadores de Morena, porque fue elegido para ese cargo por los seis años, es decir de 2024 a 2030.

Esto se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay “fuero amigo” en la información difundida sobre los ingresos y pago de impuestos del también coordinador de los senadores de Morena.

Las polémicas de Adán

La semana pasada, Televisa dio a conocer un reportaje que Adán Augusto López Hernández recibió 79 millones de pesos de empresas privadas en 2023 y 2024 y no incluyó estos ingresos en sus declaraciones patrimoniales.

Ante ello, el senador salió a dar una conferencia para explicar que sí recibió esos ingresos por “Servicios Profesionales” de diversas empresas, como Capital Cargo del Golfo y GH servicios Empresariales, pero que los había declarado.

Después, volvió a dar otra conferencia para aseverar que de los recursos que ha obtenido durante dichos dos años, pagó de impuestos casi 23 millones de pesos.

Esta polémica se suma a las criticas por su secretario de Seguridad cuando era gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena , quien ahora está detenido por presuntamente encabezar un grupo criminal conocido como “La Barredora”.

Sin embargo, López Hernández ha asegurado que él nunca supo ni tuve sospechas de que Bermúdez Requena participara en un grupo criminal en Tabasco.