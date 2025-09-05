FGR asigna escoltas a Noroña; ''Alito" le pide rechazarlos

El mensaje de Noroña fue publicado para aclarar los señalamientos que en medios se publicó, respecto a que el diputado local del PAN en Morelos, Óscar Daniel Martínez, denunció que la casa que el senador compró en Tepoztlán estaba custodiada por la Guardia Nacional y el Ejército.

Noroña precisó que la custodia asignada por la FGR es un mecanismo previsto en la ley y que le fue otorgada apenas este viernes.

“¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”, se lee en el mensaje que "Alito" publicó en respuesta a Noroña.

Cobarde @fernandeznorona, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto!



Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón. pic.twitter.com/CouUAgqtad — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 5, 2025

El intercambio de mensajes entre ambos senadores no quedó ahí. Noroña, quien este viernes tenía prevista una diligencia ante la FGR y que fue pospuesta para la próxima semana, respondió al dirigente priista:

“Irás a la cárcel, Alejandro Moreno. Por otra parte, el cobarde es otro, que agrede con cinco pandilleros disfrazados de legisladores priistas y trae dos camionetas blindadas y guardaespaldas con armas largas. Es muy fácil ser ‘valiente’ con los redaños de otros”, escribió.