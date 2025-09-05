Publicidad

Congreso

FGR asigna escoltas a Noroña; ''Alito" le pide rechazarlos

El senador informó este viernes que aunque la Fiscalía General de la República (FGR) le asignó una custodia por la confrontación que tuvo con Alejandro Moreno, declinaría tener dicha protección.
vie 05 septiembre 2025 05:42 PM
alejandro-moreno-se-enfrenta-con-gerardo-fernandez-noroña
El senador Alejandro Moreno se enfrentó físicamente al morenista Gerardo Fernández Noroña durante la sesión de la Comisión Permanente del 27 de agosto de 2025.

El senador Gerardo Fernández Noroña informó este viernes, a través de redes sociales, que la Fiscalía General de la República (FGR) le asignó elementos de custodia tras la agresión que sufrió a manos de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, y cinco legisladores del partido tricolor, el pasado miércoles 27 de agosto durante la sesión de la Comisión Permanente.

Tras dar a conocer esta información, el dirigente priista “Alito” Moreno se pronunció en X y exigió a Noroña regresar la escolta, que apuntó, le cuesta a todos los mexicanos.

El mensaje de Noroña fue publicado para aclarar los señalamientos que en medios se publicó, respecto a que el diputado local del PAN en Morelos, Óscar Daniel Martínez, denunció que la casa que el senador compró en Tepoztlán estaba custodiada por la Guardia Nacional y el Ejército.

Noroña precisó que la custodia asignada por la FGR es un mecanismo previsto en la ley y que le fue otorgada apenas este viernes.

“¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”, se lee en el mensaje que "Alito" publicó en respuesta a Noroña.

El intercambio de mensajes entre ambos senadores no quedó ahí. Noroña, quien este viernes tenía prevista una diligencia ante la FGR y que fue pospuesta para la próxima semana, respondió al dirigente priista:

“Irás a la cárcel, Alejandro Moreno. Por otra parte, el cobarde es otro, que agrede con cinco pandilleros disfrazados de legisladores priistas y trae dos camionetas blindadas y guardaespaldas con armas largas. Es muy fácil ser ‘valiente’ con los redaños de otros”, escribió.

En un segundo mensaje, Noroña volvió a llamar cobarde a ''Alito'' y le recriminó que, pese a contar con camionetas blindadas y escoltas armados, también solicitó protección a la Secretaría de Gobernación después de le agredió cobardemente, apuntó.

En un último mensaje, Noroña expresó que, tras platicar con los elementos asignados por la FGR, declinaría la protección, lo cual afirmó, “formalizaré mediante un oficio a la FGR”.

Tras la confrontación física que ambos políticos sostuvieron el pasado 27 de agosto, cada uno anunció por separado que presentaría las denuncias correspondientes por estos hechos.

Noroña señaló, además, que no solo denunciará penalmente a Moreno, sino que también buscará su desafuero.

Mientras que un día después de los hechos, "Alito" Moreno informó que presentaría una denuncia penal por las presuntas amenazas recibidas por parte de Noroña.

