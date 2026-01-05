La política internacional generó una nueva división en el Congreso, esta vez en torno al ataque militar de Estados Unidos a Venezuela. Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) celebró la acción estadounidense para "extraer" al expresidente Nicolás Maduro –al sugerir que esta medida abre la puerta a un proceso de diálogo y transición política en el país sudamericano–, Morena condenó la intervención como una violación del derecho internacional y exigió respeto por la soberanía de la nación venezolana, además de garantías para la seguridad del exmandatario.
Ataque de EU a Venezuela y detención de Maduro dividen opiniones en el Congreso
“Exigimos respeto absoluto a la integridad, seguridad y vida del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, así como de las instituciones del Estado venezolano”, señaló Dolores Padierna, de Morena, criticar la detención de Maduro y la conducta de Estados Unidos.
“La historia ha demostrado que la intervención extranjera no genera democracia ni bienestar, sino violencia, sufrimiento y fractura social. Los conflictos internos de las naciones deben resolverse por vías pacíficas, políticas y soberanas, sin imposiciones externas”, reclamó.
Noticias relacionadas:
Padierna aseveró que la decisión de Estados Unidos viola los principios fundamentales del derecho internacional, en particular la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, los cuales –dijo– está "consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Pedro Vázquez (PT), rechazó también la intervención del gobierno de Estados Unidos en el conflicto interno de Venezuela y consideró que la detención de Maduro fue un secuestro que atenta en contra del derecho internacional.
"(Esa decisión viola el Derecho Internacional), en particular al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y al artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos”, expuso.
“Estas acciones tuvieron lugar sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sin la anuencia del Congreso de la Unión Americana”, comentó y acusó que esto atenta en contra de la paz, la dignidad y la autodeterminación del pueblo venezolano.
Consideró que esto genero una “profunda preocupación ante cualquier escenario que implique una escalada de las acciones militares y, en especial, para la región de América Latina y el Caribe”.
Mientras tanto, el diputado del PAN Raúl Torres Guerrero sostuvo que los "demócratas del mundo" celebran la detención de quien "encabezó un gobierno ilegítimo en Venezuela".
"(Maduro) permitió que su país fungiera como centro de operación a gran escala de cientos de cárteles latinoamericanos”, señaló.
El legislador afirmó que el mensaje da la detención de Maduro es que “los pueblos no están solos” y admitió que es un “ mensaje poderoso en la lucha contra el crimen organizado". En este sentido, acusó que los gobiernos de izquierda "pactaron" con estos grupos "para gobernar e enriquecerse producto del desarrollo, tráfico y venta de drogas”.
Margarita Zavala, diputada panista y excandidata presidencial independiente, vio en la salida de Maduro “la hora de la libertad”.
Aunque no celebró la intervención estadounidense, explicó que ninguna otra acción logró detener al expresidente. Incluso, planteó que llegar al grado que llegó esa nación pudo detenerse antes, pero hay “arrepentimiento” de quienes no quisieron hacerlo.
“El pueblo de Venezuela ya había dado todo: utilizó todos los medios legales y pacíficos para quitar al dictador. El derecho internacional se violó hace mucho tiempo por el gobierno de Maduro; pronto veremos las verdaderas violaciones al derecho internacional que obliga a respetar la vida, la integridad y la libertad de las personas. Ya veremos las barbaridades de la que fue capaz de llevar a cabo Maduro contra su pueblo.
“El arrepentimiento vendrá por no haber parado esto mucho antes. El pueblo venezolano amanece con una sensación de libertad y con una esperanza cierta que no había tenido hace muchos años”, expresó la exprimera dama de México en sus redes sociales.
El 3 de enero pasado, Nicolás Maduro fue detenido en Caracas durante un operativo militar de Estados Unidos llamado "Operación Resolución Absoluta". La Fuerza Delta, una unidad de élite del ejército estadounidense, realizó la captura en la madrugada. El operativo incluyó bombardeos en puntos clave de la ciudad.
Maduro fue localizado en un refugio de acero junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos intentaron escapar, pero no pudieron. Finalmente, se rindieron ante las fuerzas especiales.
Tras su arresto, Maduro fue trasladado a una base en Nueva York y luego llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo. Este 5 de enero compareció ante un tribunal en Manhattan, donde se declaró inocente y calificó su captura como un "secuestro".