Ataque de EU a Venezuela y detención de Maduro dividen opiniones en el Congreso

“Exigimos respeto absoluto a la integridad, seguridad y vida del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, así como de las instituciones del Estado venezolano”, señaló Dolores Padierna, de Morena, criticar la detención de Maduro y la conducta de Estados Unidos.

“La historia ha demostrado que la intervención extranjera no genera democracia ni bienestar, sino violencia, sufrimiento y fractura social. Los conflictos internos de las naciones deben resolverse por vías pacíficas, políticas y soberanas, sin imposiciones externas”, reclamó.

Padierna aseveró que la decisión de Estados Unidos viola los principios fundamentales del derecho internacional, en particular la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, los cuales –dijo– está "consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Pedro Vázquez (PT), rechazó también la intervención del gobierno de Estados Unidos en el conflicto interno de Venezuela y consideró que la detención de Maduro fue un secuestro que atenta en contra del derecho internacional.

"(Esa decisión viola el Derecho Internacional), en particular al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y al artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos”, expuso.

“Estas acciones tuvieron lugar sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sin la anuencia del Congreso de la Unión Americana”, comentó y acusó que esto atenta en contra de la paz, la dignidad y la autodeterminación del pueblo venezolano.

Consideró que esto genero una “profunda preocupación ante cualquier escenario que implique una escalada de las acciones militares y, en especial, para la región de América Latina y el Caribe”.

Mientras tanto, el diputado del PAN Raúl Torres Guerrero sostuvo que los "demócratas del mundo" celebran la detención de quien "encabezó un gobierno ilegítimo en Venezuela".

"(Maduro) permitió que su país fungiera como centro de operación a gran escala de cientos de cárteles latinoamericanos”, señaló.

El legislador afirmó que el mensaje da la detención de Maduro es que “los pueblos no están solos” y admitió que es un “ mensaje poderoso en la lucha contra el crimen organizado". En este sentido, acusó que los gobiernos de izquierda "pactaron" con estos grupos "para gobernar e enriquecerse producto del desarrollo, tráfico y venta de drogas”.

Margarita Zavala, diputada panista y excandidata presidencial independiente, vio en la salida de Maduro “la hora de la libertad”.

Aunque no celebró la intervención estadounidense, explicó que ninguna otra acción logró detener al expresidente. Incluso, planteó que llegar al grado que llegó esa nación pudo detenerse antes, pero hay “arrepentimiento” de quienes no quisieron hacerlo.

“El pueblo de Venezuela ya había dado todo: utilizó todos los medios legales y pacíficos para quitar al dictador. El derecho internacional se violó hace mucho tiempo por el gobierno de Maduro; pronto veremos las verdaderas violaciones al derecho internacional que obliga a respetar la vida, la integridad y la libertad de las personas. Ya veremos las barbaridades de la que fue capaz de llevar a cabo Maduro contra su pueblo.

“El arrepentimiento vendrá por no haber parado esto mucho antes. El pueblo venezolano amanece con una sensación de libertad y con una esperanza cierta que no había tenido hace muchos años”, expresó la exprimera dama de México en sus redes sociales.