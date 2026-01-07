Publicidad

Congreso

Morena asegura que se dará la autorización para el ingreso de tropas de EU

Legisladores de la Comisión de Marina sostienen que por el momento hay una "pausa" para discutir el ingreso y salida de tropas mexicanas y estadounidenses.
mié 07 enero 2026 05:13 PM
Sesión en la Cámara de Senadores
Legisladores reinician actividades tras las fiestas navideñas. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

Luego de que el Senado canceló la sesión para permitir el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio mexicano y viceversa, el vicecoordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, sostuvo que esta reunión se dará más adelante, pero aclaró que es un hecho que se aprobará el permiso.

“Sí, lo tenemos que hacer (el permiso para el ingreso de tropas estadounidenses), claro, porque forma parte de los acuerdos que se tienen de manera bilateral con los Estados Unidos”, dijo el morenista.

El senador negó que la cancelación de la reunión en la Comisión de Marina del Senado, donde se aprobaría en un primer paso esta autorización, se haya hecho por miedo o precaución con Estados Unidos, debido a que dos días antes, este país capturó en Venezuela a Nicolás Maduro.

“No, es cuidado. Hay que hacer las cosas bien, sin precipitarnos. Estábamos regresando del año nuevo, era el 5 de enero cuando se había convocado y entonces decidimos aplazarlo ocho días para lograr los entendimientos”, aclaró el senador.

Explicó que “la cautela” es porque antes se debe avalar la convocatoria a un periodo extraordinario en la Cámara alta, por lo que dos terceras partes de los legisladores deben aprobarlo, y aunque Morena y aliados cuentan con los votos de manera “justa”, prefieren conversar, dijo, con el resto de los legisladores. Además, agregó que el lunes 12 de enero definirán cuándo se dará esta autorización.

En esta sesión extraordinaria se discutirá el permiso para que ingresen tropas estadounidenses a territorio Mexicano y la salida de tropas mexicanas para su arribo a Estados Unidos.

Senadores que integran la Comisión de Marina en el Senado comentaron que la reunión para avalar la entrada y salida de tropas mexicanas y estadounidenses, ya está en pausa.

“Ya pausamos. Hay una pausa (…) Hemos planteado en la Comisión que demos el tiempo necesario para analizar bien las cosas, sobre todo con la sensibilidad de cuidar el derecho internacional y los canales multilaterales para evitar escaladas”, dijo el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El senador morenista comentó que en decisiones “delicadas”, como la autorización de presencia de fuerzas extranjeras en México, el Senado es el responsable de “actuar con cabeza fría”, poner límites claros y garantizar que cualquier cooperación sea transparente, temporal y supervisada.

Además, señaló que hasta el momento no les han avisado cuándo se realizará la reunión en la Comisión de Marina para discutir este permiso, pero enfatizó que él quiere más información sobre los resultados e impactos que tuvieron los anteriores ingresos de tropas estadounidenses a México.

En tanto, el panista Francisco Ramírez Acuña comentó que, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, avisó que no se realizaría el 13 de enero la sesión extraordinaria en el Senado como se tenía previsto para discutir, como segundo paso, el permiso para que ingresen tropas estadounidenses.

Añadió que se canceló sin dar explicación alguna, y que por el momento no ha llegado aviso sobre alguna nueva convocatoria.

Cancelación de la sesión

El sábado 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Madura en territorio venezolano, la Comisión de Marina del Senado mexicano canceló la reunión programada para este lunes 5 de enero en la que se autorizaría el ingreso de tropas estadounidenses para laborares de adiestramiento y la salida de tropas mexicanas a dicho país norteamericano.

Se trataba de dos ejercicios: uno era la participación de la Armada de México en el evento "Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales", que se realizaría en Camp Shelby, Mississippi, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

La Armada de México participaría con 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales, quienes se trasladarían con equipo táctico y armamento orgánico, sin municiones, y su desplazamiento sería a bordo de una aeronave militar de la Fuerza Aérea Estadounidense C-130 “Hércules”, que despegaría el 18 de enero del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.

El segundo era el ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL’s y del Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos para participar en el evento "Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales", que se realizaría del 19 de enero al 15 de abril de 2026 en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, en Champotón, Campeche, y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, en el mismo estado.

