Morena asegura que se dará la autorización para el ingreso de tropas de EU

El senador negó que la cancelación de la reunión en la Comisión de Marina del Senado, donde se aprobaría en un primer paso esta autorización, se haya hecho por miedo o precaución con Estados Unidos, debido a que dos días antes, este país capturó en Venezuela a Nicolás Maduro.

“No, es cuidado. Hay que hacer las cosas bien, sin precipitarnos. Estábamos regresando del año nuevo, era el 5 de enero cuando se había convocado y entonces decidimos aplazarlo ocho días para lograr los entendimientos”, aclaró el senador.

Explicó que “la cautela” es porque antes se debe avalar la convocatoria a un periodo extraordinario en la Cámara alta, por lo que dos terceras partes de los legisladores deben aprobarlo, y aunque Morena y aliados cuentan con los votos de manera “justa”, prefieren conversar, dijo, con el resto de los legisladores. Además, agregó que el lunes 12 de enero definirán cuándo se dará esta autorización.

En esta sesión extraordinaria se discutirá el permiso para que ingresen tropas estadounidenses a territorio Mexicano y la salida de tropas mexicanas para su arribo a Estados Unidos.

Senadores que integran la Comisión de Marina en el Senado comentaron que la reunión para avalar la entrada y salida de tropas mexicanas y estadounidenses, ya está en pausa.

“Ya pausamos. Hay una pausa (…) Hemos planteado en la Comisión que demos el tiempo necesario para analizar bien las cosas, sobre todo con la sensibilidad de cuidar el derecho internacional y los canales multilaterales para evitar escaladas”, dijo el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El senador morenista comentó que en decisiones “delicadas”, como la autorización de presencia de fuerzas extranjeras en México, el Senado es el responsable de “actuar con cabeza fría”, poner límites claros y garantizar que cualquier cooperación sea transparente, temporal y supervisada.

Además, señaló que hasta el momento no les han avisado cuándo se realizará la reunión en la Comisión de Marina para discutir este permiso, pero enfatizó que él quiere más información sobre los resultados e impactos que tuvieron los anteriores ingresos de tropas estadounidenses a México.

En tanto, el panista Francisco Ramírez Acuña comentó que, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, avisó que no se realizaría el 13 de enero la sesión extraordinaria en el Senado como se tenía previsto para discutir, como segundo paso, el permiso para que ingresen tropas estadounidenses.

Añadió que se canceló sin dar explicación alguna, y que por el momento no ha llegado aviso sobre alguna nueva convocatoria.