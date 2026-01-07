Publicidad

Congreso

Legisladores morenistas y opositores chocan por operación para capturar a Maduro

Legisladores debatieron sobre la posibilidad de que el Gobierno de Donald Trump intente llevar a cabo algún tipo de operación similar a la que hizo en Venezuela en México.
mié 07 enero 2026 06:42 PM
En la Comisión Permanente, diputados del PRI alertaron que Morena va por una "reforma electoral al estilo Maduro".
Priistas usaron pancartas para protestar contra Morena. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Diputados y senadores se enfrentaron en debate sobre la crisis política que vive Venezuela, con advertencias de opositores por lo que pudiera pasar en México en el futuro cercano.

En el pleno, Morena y el Partido del Trabajo (PT) -con el silencio del Partido Verde (PVEM)- acusaron a la oposición de alentar el regreso de Estados Unidos como “el policía del mundo” con el riesgo de que actúe en territorio mexicano, mientras que el Revolucionario Institucional (PRI) coincidió en el riesgo de que ''el país se venezonalice''.

Sólo que para el tricolor el peligro es que México se asemeje al gobierno del expresidente Nicolás Maduro, “extraído” de su país la madrugada del sábado 3 de enero por el de Estados Unidos y llevado a comparecer ante una corte estadounidense por narcotráfico.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso y con la pancarta “Reforma Electoral de Morena, al estilo Maduro”, el tricolor puso en el centro de la discusión cómo el país hermano degradó su democracia al nivel que está hoy y lanzó la alerta: “esta película ya la vivimos y algunos quieren repetirla en México”.

“Ojo con esto, allá también empezaron ajustando las reglas electorales, terminaron con el Poder Judicial, cambiaron árbitros, doblaron a los organismos electorales y haciendo leyes a modo para que siempre ganara él mismo.

“Esa Reforma Electoral de la narcodictadura de Morena es el mismo molde que algunos quieren implementar en México”, advirtió el senador priista Manuel Añorve.

Recordó incluso que “los autoritarismos no nacen de un día para otro, empiezan con un grupito en el gobierno que se siente dueño de la riqueza del país, dueño de la verdad y que divide a los pueblos entre buenos y malos, ataca a los jueces, descalifica a la prensa y persigue a los críticos. Así en México se ha estado elaborando y construyendo un Estado autoritario”.

“El camino que recorremos en México tiene parecido con el que ha transitado Venezuela, queda claro que no constituye una vía para fortalecer a nuestra democracia”, sostuvo el también tricolor Samuel Palma.

“Ante nuestros ojos se despliega un cambio de régimen, pero se trata de una mutación que camina por el lado del populismo y el autoritarismo en una ruta que se afana en perpetuar el dominio del partido en el gobierno a través de reglas que lo favorezcan para regresar a un sistema hegemónico de partido”, acusó.

Hoy en México, dijo el diputado del PAN Miguel Ángel Salim Alle, “tenemos la responsabilidad de no repetir esa historia”.

Refirió que desde 1999 Venezuela sufrió “demoliciones institucionales” que en un momento comparó con lo ocurrido en México.

“Las palabras Nobel de la Paz, María Corina Machado, son muy claras: se violó la Constitución, se subordinaron las Fuerzas Armadas a intereses políticos (…) Se quitaron a los jueces independientes. No es la reforma judicial, eh, es la de Venezuela. Se reformó y capturó el órgano electoral y se persiguió a la disidencia. Seguimos hablando de Venezuela, no se confundan”.

El diputado del PT Reginaldo Sandoval alertó el otro extremo: “viene el tema de la ley del más fuerte. Y ahí, ¿cómo nos vamos a defender las mexicanas y los mexicanos? Sólo con unidad”.

Sin hacer referencia al régimen de Maduro y la crisis interna en ese país, pidió a los opositores reflexionar que no conviene convalidar la actuación de Estados Unidos.

“Ustedes aquí se ubican del lado del interés norteamericano, de la intervención de Estados Unidos, y que lo haga también en México. Qué pena. Porque eso no hay duda que se puede acusar con toda claridad de traición a la patria. Y me parece equivocado”.

Aunque ninguna voz de PRI o PAN pidieron que el gobierno estadounidense intervenga en México, así sea para combatir al narcotráfico como ha propuesto el mismo Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y el PT se subieron a ese discurso.

En ese punto, Sandoval incluso habló de un “Estado narco” en México, pero lo atribuyó a gobiernos del pasado y pidió a PRI y PAN hacer reflexión, autocrítica, pues con la declaratoria de que los narcotraficantes son terroristas, el país podría enfrentarse a ese riesgo.

“Con Estados Unidos siempre hemos tenido dificultades, porque era el dominio del más fuerte, que es el riesgo que tenemos ahora por esta intervención imperialista que hizo Estados Unidos a Venezuela”, de acuerdo al petista.

Sandoval pidió analizar la geopolítica y ver el trasfondo de la actuación de Trump, que no es por la democracia en Venezuela

“Por primera vez la acción imperialista de los Estados Unidos es honesta, porque dice con claridad que no va por democracia ni por libertad ni por justicia, va por el petróleo venezolano, porque es una competencia con los otros dos bloques, con el bloque de Rusia y con el bloque de China”, dijo.

Jesús Irugami Perea Cruz, Emilio Ramón Ramírez y Juan Carlos Loera de la Rosa, diputados y senador de Morena, advirtieron que la oposición quiere injerencismo estadounidense con pretexto del combate al narco.

Y como en Venezuela, el objetivo real son los recursos, dijo Loera. “No queda duda de que la intervención en Venezuela tiene como propósito apoderarse de la gran reserva venezolana, para bloquear el acceso a sus competidores y para hacer un gran negocio con los recursos de un país soberano, que ahora vuelve a su antiguo estado colonial”.

Los legisladores del PAN rechazaron una intervención en México, pero acusaron que es Morena quien la teme, porque ''está involucrada con el crimen''.

“No les preocupa el pueblo venezolano. Lo que les preocupa, es que saben que hay cárteles de la droga en México que ya han sido declarados como organizaciones narcoterroristas. Y les aterra que les puedan echar el guante”, sostuvo el líder de los senadores panistas, Ricardo Anaya.

En el PAN “siempre hemos defendido, defendemos y defenderemos la soberanía de México, que de eso no haya duda alguna. Lo que no vamos a defender, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, es al impresentable dictador espurio Nicolás Maduro”, dijo.

Sólo Movimiento Ciudadano (MC) se ubicó en la posición intermedia, pues el senador Luis Donaldo Colosio Riojas y el diputado Juan Zavala repudiaron el injerencismo tanto como al gobierno de Maduro.

“Tenemos nuestras convicciones muy claras. Ni con la dictadura de Maduro, ni con la intervención de Trump”, dijo el segundo.

Maduro es, coincidió con Anaya, del PAN, un “dictador” y ese país sigue “bajo un gobierno criminal, bajo un gobierno ilegítimo, que se robó las elecciones en 2024, y que ha obligado al exilio a más de 8 millones de venezolanas y venezolanos”.

Pero también empatizó con el PT: “el presidente de los Estados Unidos públicamente ha reconocido que el fin de la intervención tenía fines comerciales. Ya ni siquiera se habla de democracia, ya ni siquiera se habla de un cambio de régimen. Ahí están muy claros cuáles son los objetivos”.

