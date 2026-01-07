Legisladores morenistas y opositores chocan por operación para capturar a Maduro

El diputado del PT Reginaldo Sandoval alertó el otro extremo: “viene el tema de la ley del más fuerte. Y ahí, ¿cómo nos vamos a defender las mexicanas y los mexicanos? Sólo con unidad”.
Sin hacer referencia al régimen de Maduro y la crisis interna en ese país, pidió a los opositores reflexionar que no conviene convalidar la actuación de Estados Unidos.
“Ustedes aquí se ubican del lado del interés norteamericano, de la intervención de Estados Unidos, y que lo haga también en México. Qué pena. Porque eso no hay duda que se puede acusar con toda claridad de traición a la patria. Y me parece equivocado”.
Aunque ninguna voz de PRI o PAN pidieron que el gobierno estadounidense intervenga en México, así sea para combatir al narcotráfico como ha propuesto el mismo Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y el PT se subieron a ese discurso.
En ese punto, Sandoval incluso habló de un “Estado narco” en México, pero lo atribuyó a gobiernos del pasado y pidió a PRI y PAN hacer reflexión, autocrítica, pues con la declaratoria de que los narcotraficantes son terroristas, el país podría enfrentarse a ese riesgo.
“Con Estados Unidos siempre hemos tenido dificultades, porque era el dominio del más fuerte, que es el riesgo que tenemos ahora por esta intervención imperialista que hizo Estados Unidos a Venezuela”, de acuerdo al petista.
Sandoval pidió analizar la geopolítica y ver el trasfondo de la actuación de Trump, que no es por la democracia en Venezuela
“Por primera vez la acción imperialista de los Estados Unidos es honesta, porque dice con claridad que no va por democracia ni por libertad ni por justicia, va por el petróleo venezolano, porque es una competencia con los otros dos bloques, con el bloque de Rusia y con el bloque de China”, dijo.
Jesús Irugami Perea Cruz, Emilio Ramón Ramírez y Juan Carlos Loera de la Rosa, diputados y senador de Morena, advirtieron que la oposición quiere injerencismo estadounidense con pretexto del combate al narco.
Y como en Venezuela, el objetivo real son los recursos, dijo Loera. “No queda duda de que la intervención en Venezuela tiene como propósito apoderarse de la gran reserva venezolana, para bloquear el acceso a sus competidores y para hacer un gran negocio con los recursos de un país soberano, que ahora vuelve a su antiguo estado colonial”.
Los legisladores del PAN rechazaron una intervención en México, pero acusaron que es Morena quien la teme, porque ''está involucrada con el crimen''.
“No les preocupa el pueblo venezolano. Lo que les preocupa, es que saben que hay cárteles de la droga en México que ya han sido declarados como organizaciones narcoterroristas. Y les aterra que les puedan echar el guante”, sostuvo el líder de los senadores panistas, Ricardo Anaya.
En el PAN “siempre hemos defendido, defendemos y defenderemos la soberanía de México, que de eso no haya duda alguna. Lo que no vamos a defender, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, es al impresentable dictador espurio Nicolás Maduro”, dijo.
Sólo Movimiento Ciudadano (MC) se ubicó en la posición intermedia, pues el senador Luis Donaldo Colosio Riojas y el diputado Juan Zavala repudiaron el injerencismo tanto como al gobierno de Maduro.
“Tenemos nuestras convicciones muy claras. Ni con la dictadura de Maduro, ni con la intervención de Trump”, dijo el segundo.
Maduro es, coincidió con Anaya, del PAN, un “dictador” y ese país sigue “bajo un gobierno criminal, bajo un gobierno ilegítimo, que se robó las elecciones en 2024, y que ha obligado al exilio a más de 8 millones de venezolanas y venezolanos”.
Pero también empatizó con el PT: “el presidente de los Estados Unidos públicamente ha reconocido que el fin de la intervención tenía fines comerciales. Ya ni siquiera se habla de democracia, ya ni siquiera se habla de un cambio de régimen. Ahí están muy claros cuáles son los objetivos”.