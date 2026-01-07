Legisladores morenistas y opositores chocan por operación para capturar a Maduro

Sólo que para el tricolor el peligro es que México se asemeje al gobierno del expresidente Nicolás Maduro, “extraído” de su país la madrugada del sábado 3 de enero por el de Estados Unidos y llevado a comparecer ante una corte estadounidense por narcotráfico.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso y con la pancarta “Reforma Electoral de Morena, al estilo Maduro”, el tricolor puso en el centro de la discusión cómo el país hermano degradó su democracia al nivel que está hoy y lanzó la alerta: “esta película ya la vivimos y algunos quieren repetirla en México”.

“Ojo con esto, allá también empezaron ajustando las reglas electorales, terminaron con el Poder Judicial, cambiaron árbitros, doblaron a los organismos electorales y haciendo leyes a modo para que siempre ganara él mismo.

“Esa Reforma Electoral de la narcodictadura de Morena es el mismo molde que algunos quieren implementar en México”, advirtió el senador priista Manuel Añorve.

Recordó incluso que “los autoritarismos no nacen de un día para otro, empiezan con un grupito en el gobierno que se siente dueño de la riqueza del país, dueño de la verdad y que divide a los pueblos entre buenos y malos, ataca a los jueces, descalifica a la prensa y persigue a los críticos. Así en México se ha estado elaborando y construyendo un Estado autoritario”.

“El camino que recorremos en México tiene parecido con el que ha transitado Venezuela, queda claro que no constituye una vía para fortalecer a nuestra democracia”, sostuvo el también tricolor Samuel Palma.

“Ante nuestros ojos se despliega un cambio de régimen, pero se trata de una mutación que camina por el lado del populismo y el autoritarismo en una ruta que se afana en perpetuar el dominio del partido en el gobierno a través de reglas que lo favorezcan para regresar a un sistema hegemónico de partido”, acusó.

Hoy en México, dijo el diputado del PAN Miguel Ángel Salim Alle, “tenemos la responsabilidad de no repetir esa historia”.

Refirió que desde 1999 Venezuela sufrió “demoliciones institucionales” que en un momento comparó con lo ocurrido en México.

“Las palabras Nobel de la Paz, María Corina Machado, son muy claras: se violó la Constitución, se subordinaron las Fuerzas Armadas a intereses políticos (…) Se quitaron a los jueces independientes. No es la reforma judicial, eh, es la de Venezuela. Se reformó y capturó el órgano electoral y se persiguió a la disidencia. Seguimos hablando de Venezuela, no se confundan”.