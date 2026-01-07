Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

El PAN presenta ''decálogo de deseos'' para la Reforma Electoral

Los puntos enlistados son los mínimos exigibles para los cambios al sistema de elecciones y régimen político, dicen los panistas.
mié 07 enero 2026 04:22 PM
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. (Foto: Cámara de Diputados)

Ante el inminente inicio de la discusión de una reforma electoral, Acción Nacional (PAN) puso en la mesa un decálogo de principios como ''piso mínimo'' a garantizar en cualquier cambio que tenga el sistema de elecciones y régimen político.

Cancelar toda sobrerrepresentación en el Congreso con una cláusula especial; segunda vuelta electoral presidencial y de gobernadores; mantener el financiamiento público a los partidos políticos pero con endurecimiento de la fiscalización, forman parte de las propuestas.

Publicidad

Aunque la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, del PAN, fue la que presentó el decálogo de principios”, las bancadas panistas en diputados y el Senado abrazaron las propuestas.

Entre los planteamientos más relevantes se ubican los que proponen reformas opuestas a lo que hasta ahora han promovido Morena y la misma presidenta Claudia Sheinbaum.

Te podría interesar:

El plan de Sheinbaum para mover las fichas electorales antes de 2027
Congreso

La reforma electoral, el reto de Sheinbaum y Morena para este 2026

Por ejemplo, López Rabadán pidió ir por un “blindaje constitucional del INE como órgano autónomo” en el que se preserve el Servicio Profesional Electoral como columna vertebral del sistema, “nombramientos con criterios meritocráticos” y presupuesto estable, contrario a los recortes presupuestales que llevan casi nueve años.

Debilitar la capacidad operativa del sistema electoral, bajo argumentos de austeridad, pone en riesgo la certeza, la legalidad y la paz postelectoral, dijo.

También contrario al planteamiento de austeridad en las elecciones y en el financiamiento a partidos, López Rabadán indicó que se requiere mantener el financiamiento público de los institutos políticos para proteger la competencia política de dinero ilegal.

“La experiencia demuestra que debilitar o eliminar el financiamiento público no erradica el dinero en la política, sino que lo desplaza hacia la opacidad, abriendo la puerta a la infiltración del crimen organizado, al uso indebido de recursos públicos y a la captura de decisiones políticas por intereses ilegítimos”.

Publicidad

Incluso propuso medidas que impedirían se repita la mayoría que hoy tiene Morena, junto con sus aliados el Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) en el Congreso.

Entre ellas la “cláusula constitucional de no sobrerrepresentación” y regulación de las coaliciones para que compartan proyectos y haya transparencia.

Te podría interesar:

riesgos mexico 2026.jpg
México

La reforma electoral, el reto de Sheinbaum y Morena para este 2026

“La cooperación política no puede basarse en acuerdos opacos ni en repartos discrecionales de poder. Debe fundarse en compromisos programáticos explícitos”.

Aunque el decálogo fue presentado en solitario, el PAN afirmó que comparten las propuestas, pues han analizado los posibles cambios en las leyes electorales.

La senadora del PAN Verónica Rodríguez dijo, a nombre de la bancada, que ya hay propuestas concretas como esas pues la reforma debe garantizar competencia democrática, cancha pareja y que el voto tenga igual peso.

“Lo principal es que queremos que esta reforma electoral contenga todas las voces de la oposición” y alzará la voz si es necesario a nivel internacional, si no se aceptan propuestas de manera plural.

Las propuestas

En términos generales la lista incluye deseos como el establecimiento de reglas permanentes que permitan a todos competir en las mismas condiciones, y que ningún partido tenga injerencia en los órganos electorales.

“Mismas reglas para todos: ningún jugador puede ser árbitro”, según el primer punto.

Te podría interesar:

Elecciones locales 2020
México

La reforma electoral, el reto de Sheinbaum y Morena para este 2026

En el segundo defendió el sistema mixto de representación en las cámaras, es decir que haya legisladores de mayoría y de representación proporcional.

“Todos los votos y solo los votos merecen representación” de modo que la conformación de los órganos legislativos sea sin sobrerrepresentaciones ni distorsiones”.

Como tercer planteamiento que haya árbitro justo, y evitar su captura institucional pues eso podría derivar en conflictos postelectorales y crisis de gobernabilidad.

En quinto lugar demandó evitar la infiltración del crimen en las elecciones pues “la democracia no puede coexistir con la infiltración del crimen organizado en campañas, candidaturas y gobiernos”.

Además como punto seis insistió en que las elecciones deben estar “bien hechas con gente bien preparada” por lo que debe mantenerse el servicio profesional electoral.

“Debilitar la capacidad operativa del sistema electoral, bajo argumentos de austeridad, pone en riesgo la certeza, la legalidad y la paz postelectoral”.

Te podría interesar:

reforma electoral AMLO nuevo modelo de financiamiento a partidos
Congreso

La reforma electoral, el reto de Sheinbaum y Morena para este 2026

En séptimo sitio ubicó la necesidad de mayorías legítimas para la gobernabilidad democrática y por tanto planteó que haya segunda vuelta electoral en cargos ejecutivos.

Indicó que deben regularse las coaliciones, por lo que el octavo punto es definirles reglas claras y plataforma común, transparencia.

Como penúltimo punto expuso que los programas sociales no deben utilizarse como amenaza electoral pues son derechos.

Y por último la necesidad de “financiamiento democrático” a los partidos, que sea permanente pero más vigilado.

Publicidad

Tags

Reforma electoral Va por México Congreso Mexicano Partido Acción Nacional

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad