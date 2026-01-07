El PAN presenta ''decálogo de deseos'' para la Reforma Electoral

Aunque la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, del PAN, fue la que presentó el decálogo de principios”, las bancadas panistas en diputados y el Senado abrazaron las propuestas.

Entre los planteamientos más relevantes se ubican los que proponen reformas opuestas a lo que hasta ahora han promovido Morena y la misma presidenta Claudia Sheinbaum.

Por ejemplo, López Rabadán pidió ir por un “blindaje constitucional del INE como órgano autónomo” en el que se preserve el Servicio Profesional Electoral como columna vertebral del sistema, “nombramientos con criterios meritocráticos” y presupuesto estable, contrario a los recortes presupuestales que llevan casi nueve años.

Debilitar la capacidad operativa del sistema electoral, bajo argumentos de austeridad, pone en riesgo la certeza, la legalidad y la paz postelectoral, dijo.

También contrario al planteamiento de austeridad en las elecciones y en el financiamiento a partidos, López Rabadán indicó que se requiere mantener el financiamiento público de los institutos políticos para proteger la competencia política de dinero ilegal.

“La experiencia demuestra que debilitar o eliminar el financiamiento público no erradica el dinero en la política, sino que lo desplaza hacia la opacidad, abriendo la puerta a la infiltración del crimen organizado, al uso indebido de recursos públicos y a la captura de decisiones políticas por intereses ilegítimos”.