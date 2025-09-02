Kenia López Rabadán presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

El acuerdo fue posible hoy, segundo día del periodo ordinario, pues lo que buscaba la bancada de Morena es que no fuera un legislador de oposición el que recibiera el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ni el que acudiera, con la representación de la Cámara, al informe que rindió la mandataria ni a la sesión de inicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El PAN logró el compromiso de Morena de extender la presidencia del morenista Sergio Gutiérrez Luna solo hasta el 5 de septiembre –plazo máximo que permite la ley- pero no se procesaría ningún trámite legislativo hasta que asumiera la nueva presidencia camaral.

Morena tiene la premisa de sacar adelante la reforma constitucional en materia de extorsión, por lo que apenas pasados los protocolos de informe de gobierno y la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptó el acuerdo.

Como parte de éste Gutiérrez Luna desplazará a Dolores Padierna como vicepresidencia de la Mesa Directiva que toca a Morena y como secretaria mantendrá a Julieta Villalpando.