Kenia López Rabadán presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Aunque López Rabadán había sido objetada por una parte de la bancada de Morena, no prosperó ninguna otra de las propuestas que el coordinador del PAN, José Elías Lixa, puso en la mesa como sus cartas para encabezar la Cámara de Diputados.
Estos eran Margarita Zavala, excandidata presidencial, Germán Martínez Cázares, exaliado de Morena, y Federico Döring.
Pese a que López Rabadán fue vocera de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, desde que inició la 66 Legislatura, en septiembre de 2024, se desempeñó como vicepresidenta de la Cámara de Diputados y en esa calidad le ha tocado en ocasiones presidir la Cámara, sin que su conducción haya generado problemas con Morena.
El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, confirmó el acuerdo para la presidencia de López Rabadán y aseguró que su bancada salió en unidad, aunque hubo quien apostó a que su grupo parlamentario se dividiría y confrontaría.
"Se equivocaron y hoy todos por unanimidad han aceptado las propuestas”, sostuvo.
De acuerdo a Monreal, los legisladores Padierna y Alfonso Ramírez Cuéllar –considerados del ala dura de Morena- aceptaron todos los acuerdos y por eso hubo unanimidad.
Cuestionado sobre el diferendo entre Gutiérrez Luna y el expresidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por la conducción de la sesión de este lunes, en la que se permitió al PRI permanecer en el pleno con bocinas y sirenas sin consecuencias, Monreal consideró que se hizo lo correcto.
Con ello, respaldó al todavía presidente de la mesa directiva camaral.