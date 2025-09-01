Publicidad

Congreso

Legisladores reciben el primer informe de la presidenta Sheinbaum

Como lo habían anunciado políticos de oposición, Rosa Icela Rodríguez no hizo uso de la palabra durante la entrega del informe de Sheinbaum.
lun 01 septiembre 2025 06:32 PM
2025_09_01__06_15_04pm_principal.jpg
Rosa Icela asistió este lunes al Congreso mexicano.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó a la Cámara de Diputados el primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria federal no hizo uso de la palabra, solamente posó para fotografías junto a los legisladores que la recibieron.

“El Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación de la presidenta de la República a que se refiere el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo Sergio Gutiérrez Luna, presidente del Congreso de la Unión.

En la sesión de Congreso General, en la que también estuvo la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, pidió turnar el informe a las cámaras de Diputados y de Senadores.

Serán ambas cámaras las que realicen por separado el análisis correspondiente y entrega a cada legislador y legisladora los ejemplares que ha remitido la secretaria de Gobernación.

Este mismo lunes, Sergio Gutiérrez Luna declaró formalmente la apertura de los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, primero de septiembre del año 2025, el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura”, dijo.

Tras la declaratoria, puestos de pie, legisladoras y legisladores procedieron a entonar el Himno Nacional. La sesión de Congreso General inició con la asistencia de 341 diputadas y diputados, así como de 83 senadoras y senadores.

