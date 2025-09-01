Nuevos ministros rinden protesta en el Senado

Eligen a integrantes de nuevo órgano

El Senado eligió con 80 votos a favor a Berenice Romero Domínguez, quien pertenece a Morena y fue la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, como parte del Órgano de Administración Judicial.

Este órgano y el Tribunal de Disciplina Judicial suplirán el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Este este órgano encargará de elaborar el presupuesto general del Poder Judicial y lo remitirá al Ejecutivo Federal para que, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

En la Reforma Judicial se menciona que las decisiones del Órgano Administrativo como del Tribunal de Disciplina Judicial serán definitivas e inatacables, por lo que no procederá ningún recurso contra ellas.

Los demás cargos

En la sesión rindieron protesta Claudia Valle y Gilberto Bátiz García como integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Además, eligieron a Bátiz García como presidente por los próximos dos años de este órgano electoral judicial al obtener la mayor cantidad de votos: 4 millones 465,312.

Estas dos personas se integran al Tribunal, el cual está integrado actualmente por cinco personas: Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Janine Otálora Malasis y Reyes Rodríguez Mondragón.

También le tomaron la protesta a los integrantes de las cinco salas regionales y definieron a los presidente de estas según su número de votos.

En la sala regional Guadalajara será Rebeca Barrera Amador, ya que obtuvo 609,248 votos; en la sala de Monterrey, María Dolores López Losa, 595, 843 votos; en la sala de Xalaja, Roselía Bustillo con 1 millón 118,376 votos; en la sala de la CDMX, María Cecilia Guevara con 1, 063, 063 votos, y en la sala de Toluca, Berenice Ávalos Vázquez con 618,030 votos.

En el tercer turno de toma de protesta pasaron los cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial: Celia Maya, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar.

Este nuevo órgano, que encabezará Celia Maya, tendrá amplias facultades para investigar y sancionar a juzgadores: sus decisiones serán inatacables, contará con "agentes investigadores" y hasta podrá requerir información a autoridades hacendarias y bancarias.

El Tribunal investigará e impondrá sanciones a los servidores públicos de este Poder de la Unión cuando cometan faltas administrativas como corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad con delincuentes o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de “objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismo”.

Reforma y elecciones

Estos nuevos juzgadores fueron electos el pasado 1 de junio, después de que Morena aprobó en el Congreso de la Unión en 2024 una reforma al Poder Judicial, en la que se establece que los juzgadores serán electos por medio del voto directo de los ciudadanos.

Esta reforma, que ahora es ley vigente, redujo el número de ministros de la SCJN al pasarlos de 11 a nueve; también recortó el periodo de su encargo de 15 a 12 años; eliminó la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y ajustó sus remuneraciones para que no sean mayor de lo que gana el titular del Poder Ejecutivo.

En el caso de la conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) redujo a 5 magistrados, quienes durarán seis años y no cinco como actualmente marca la ley, y serán sustituidos de manera escalonada y no podrá ser electos para un nuevo periodo; asimismo desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal y será suplido por el Tribunal de Disciplina Judicial.

Los acordeones

Estos juzgadores llegan entre críticas de haber sido elegidos en medio de acordeones que fueron distribuidos por todo el país.

Estos acordeones impresos también fueron enviados por WhatsApp y de casa en casa. Por ejemplo, en las alcaldías de Iztapalapa y Venustiano Carranza se reportaron que hubo personas dando estas listas de colores supuestamente para que los ciudadanos se guiarán en cómo votar.

Sin embargo, en éstos venían los nombres de los juzgadores que en su mayoría ganaron las elecciones, como para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaban los nueve ministros que hoy rindieron protesta

No fueron las únicas irregularidades que se detectaron en la elección. Desde el Instituto Nacional Electoral (INE) lo reconocieron. El consejero Arturo Castillo Loza mencionó que la elección judicial trajo "prácticas antidemocráticas" que se creían “desterradas” del sistema electoral, pues en 818 casillas se acreditó una o más irregularidades:

Participación de 100% o más de los electores Boletas no extraídas de las urnas Casos de candidatura que obtuvieron 100% de los votos en casillas y lista nominal Tiempo de votación superiores al periodo de recepción de voto Inducción al voto mediante acordeones

Ante estas irregularidades, el órgano electoral administrativo excluyó del cómputo final los votos de 818 casillas por registras estas anomalías.

Cursos para las funciones

Debido a que parte de los nuevos juzgadores no había ocupado ningún cargo en el Poder Judicial, estos acudieron a cursos “fast-track” que dieron autoridades judiciales a nivel local y federal.

En entidades como Aguascalientes, Baja California, Estado de México y Zacatecas se dieron cursos con la finalidad de “garantizar una adecuada preparación” y para que arranque con “bases sólidas”.

El programa abarca módulos de especialización de las materias civil, familiar, penal y laboral, así como de temas como democratización de la justicia, implementación de la Reforma Judicial, argumentación jurídica y tecnologías de información, incluso hay un simulador de audiencias.