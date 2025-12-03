Ernestina Godoy, Maribel Bojórquez y Luz María Zarza comparecen en el Senado

"No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad", expresó.

Godoy partió el proceso para elegir nuevo titular de la Fiscalía como favorita por su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la eligió el año pasado como su consejera jurídica.

"México exige una Fiscalía que piense, que planifique y actúe con visión estratégica", dijo ante los senadores.

"La sociedad mexicana envía un mensaje contundente, no quiere una fiscalía distante ni opaca, quiere una fiscalía humana, profesional, honesta y con resultados", abundó.

Godoy durante su comparecencia en el Senado de la República. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Horas después de que Alejandro Gertz Manero presentó una carta en la que anunció su separación del cargo de fiscal, Ernestina Godoy quedó como encargada de despacho de la FGR.

En su discurso en el Senado, Godoy reiteró que la justicia no se negocia en México.

Maribel Bojórquez Beltrán, una de las dos candidatas que llegan al Senado sin reflectores, destacó que tiene la experiencia, la vocación e integridad necesaria para conducir la Fiscalía General.

''Estoy comprometida a que la ley sea aplicada sin privilegios, sin discriminación y sin excepciones'', dijo ante el Pleno. ''Conozco los retos de procuración de justicia. He dedicado mi vida profesional al combate a la delincuencia, tanto en el fuero común, como en el fuero federal'', abundó.

Maribel Bojórquez Beltrán durante su comparecencia en el Senado. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Beltrán dijo que sabe cómo hacer de la Fiscalía una institución más eficaz, humana y confiable.

''Tengo un panorama amplio en materia de investigación delictiva. La dinámica de la delincuencia en México es compleja y debe combatirse a la impunidad'', señaló.

La última en comparecer, Luz María Zarza, dijo que la Fiscalía es muy importante porque es la ''primera cara'' que ve la víctima. Por lo que destacó que su personal debe ser sensible y capacitado.

''Es el primer eslabón y origen de todo un proceso judicial. Si no se hace bien, luego no puede enderezarse'', dijo ante senadores.

Zarza señaló que si queda al frente de la FGR, trabajará en la priorización de asuntos, la perspectiva de género y el combate a la corrupción.

También destacó la falta de recursos con los que trabajan las instancias de justicia en México. ''Falta personal en fiscalías, son cientos de asuntos los que llevan los ministerios públicos. Eso hace imposible la debida atención de cada uno'', dijo.

Al igual que la presidenta Claudia Sheinbaum, Zarza señaló que es importante que la FGR tenga buena coordinación con otras instancias federales, como la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Defensa.

Luz María Zarza durante su comparecencia en el Senado. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Después de las comparecencias, los legisladores votarán por una de ellas mediante cédula (colocando un papel en una urna). La que obtenga dos terceras partes de los votos de los senadores presentes quedará al frente de la FGR por los próximos nueve años.

Los perfiles

Luz María Zarza Delgado. Es abogada con más de 30 años de trayectoria. Fue directora jurídica de Pemex, pero renunció para contender en las elecciones para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Maribel Bojorges Beltrán. Fue fiscal Especializada en Combate Anticorrupción del Estado de México y coordinadora general de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno.

Ernestina Godoy. Es la actual encargada de despacho en la FGR. Tiene una historia dentro de Morena. Cuando López Obrador era jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, estaba en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF como directora general Jurídica y de Estudios Legislativos.

Cuando Claudia Shienbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Godoy ocupó el cargo de fiscal general de la ciudad. Ya en el sexenio presidencial actual, fue la consejera jurídica de Sheinbaum.

Alejandro Gertz Mañero dejó la FGR el pasado 27 de noviembre después de informar que encabezará una embajada en "un país amigo" de México.