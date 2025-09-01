Sheinbaum inicia nuevo ciclo con Suprema Corte 'cercana', pero con Congreso en 'tensión'

Debido a que varios de ellos tienen algún tipo de vínculo con Morena, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador o porque fueron promovidos a través de acordeones , expertos señalan que los nuevos ministros tendrán que demostrar si son independientes o tiene algún tipo de subordinación al Poder Ejecutivo.

“La Suprema Corte tiene el gran desafío de hacer valer la independencia judicial, esa es la gran incógnita y el gran desafío, sobre todo en los temas que han tensionado al Poder Judicial con el Ejecutivo como la militarización y la Guardia Nacional, los megaproyectos y la suspensión de estos, el control de reformas constitucionales, el cumplimiento de sentencias internacionales por lo que hace a la prisión preventiva oficiosa”, sostiene Simón Hernández León, coordinador de de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla.

Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión todos los ministros habían sido propuestos por los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Días después de tomar protesta, le correspondió presentar su primera terna para ocupar la vacante que dejó José Ramón Cossío y para la que propuso a Juan Luis González Alcántara Carrancá, Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García. Fue electo el primero.

Al cumplir su primer año, tres de los 11 ministros habían sido propuestos por él pues se sumó la llegada de Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat.

A la presidenta Claudia Sheinbaum no le correspondió nombrar a ningún ministro, pero tendrá al menos seis perfiles cercanos a su proyecto de gobierno.

“En apariencia, esta nueva Corte, que se ha identificado por gran parte de sus integrantes con el proyecto político actual, estaría resolviendo con un criterio político de validar la administración federal, más que con un criterio de independencia judicial y de separación de poderes”, agrega Hernández León.

Para expertos, con la elección de junio pasado la llamada Cuarta Transformación capturó al Poder Judicial, por lo que se han perdido los contrapesos que en su momento representó para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Para Sergio Salgado Román, abogado constitucionalista y catedrático de la Universidad Intercontinental, es "innegable que el régimen político ya capturó a los tres poderes del Estado.

"(A la par) ha desmontado a instituciones ciudadanizadas, que eran los organismos constitucionales autónomos, que terminaban siendo un contrapeso del poder político. Ya no tenemos instituciones ciudadanizadas y los tres poderes están capturados por un solo régimen”, sostiene.