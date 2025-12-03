Diputados aprueban la Ley de Aguas en forma exprés, campesinos de opones por una razón

Durante la noche de ayer y hasta la madrugada de hoy una comisión de agricultores sostuvo una reunión con diputados, para tratar de acercar posturas, sin embargo, el encuentro concluyó sin acuerdos.

Por eso que esta mañana el dictamen se aprobó con 28 votos a favor de Morena y aliados. En contra votaron 10 panistas y priístas, además del diputado Fernando García, del Partido del Trabajo (PT); dos legisladores de Movimiento Ciudadano se abstuvieron.

El pleno discutirá el dictamen hoy mismo, tras la dispensa de todos los trámites autorizada por las bancadas de la "Cuarta Transformación" con el respaldo de Movimiento Ciudadano.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió su iniciativa de nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) con propuestas de modificación a 124 artículos el 9 de octubre, pero los reclamos iniciaron luego de que concluyeran “foros regionales” realizados por los diputados vía zoom.

El 24 de noviembre productores que demandan apoyos y rechazan la Ley, y transportistas que denuncian inseguridad en carreteras, unificaron sus reclamos y paralizaron 17 entidades del país con el cierre de carreteras, lo que obligó a modificar la iniciativa presidencial.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo durante toda la semana pasada encuentros para modificar el dictamen y tratar de acercar posturas; el viernes quedó listo el proyecto de dictamen que hoy se discute de manera adelantada pues se votaría el jueves 4 de diciembre .

Una propuesta que no convence

La principal petición de los agricultores era eliminar la prohibición en la transmisión de concesiones de agua y asignaciones, por lo que los legisladores flexibilizaron esta norma y establecieron un procedimiento para permitir la reasignación de volúmenes y la expedición de nuevas concesiones.

Sin embargo, ahora los campesinos buscan que al trasmitir una concesión de agua por medio de la venta o herencia de un terreno, Conagua entregue el mismo volumen de este líquido.

Esto porque en la reasignación de volúmenes, Conagua “emitirá un nuevo título de concesión en favor de la persona que acredite los derechos de propiedad, de representación o de sucesión, según sea el caso”.

“Las concesiones ya está garantizado y se podrán tramitar y heredar, lo único que pedimos es que sea un binomio tierra agua y sea indivisible y que los títulos no se puedan trasmitir parcialmente derechos de agua”, comentó el dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez Gómez.

Otras peticiones que aún tienen los campesinos y agricultores son reconocer dos pozos de Chichigua amparados en un decreto de 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Estos pozos no tienen reconocimiento, aunque tiene todo una tramitología, pero les falta reconocimiento en la ley. Lo plasmamos en un transitorio. Como estos pozos no tienen control, pedimos que se regularicen”, declaró Rodríguez Gómez.

También señaló que buscan poner fin a las perforaciones a los acuíferos, ya que aseguró están sobre explotados y en riesgo. “Tenemos que garantizar el agua de uso humano. Yo creo que llegó el momento de ponerle fin mientras no construyamos obra de infraestructura que nos permita una la captación de agua”, sostuvo.

Políticos de oposición también ven insuficientes los cambios

En la dictaminación exprés, de apenas una hora de debate y tras la decisión de cancelar una segunda ronda de debate y, además, llevar todas las reservas al pleno, la oposición expuso su rechazo.

Incluso el diputado del Partido del Trabajo Francisco García, quien votó en contra, pidió más tiempo de análisis en los estados y la muestra de que aún requiere cambios es, expuso, que “si una iniciativa que se manda y se le hacen muchas modificaciones y se aceptan, quiere decir que esa iniciativa venía mal. Reconocido. Venía mal”.

"Mañana vamos a estar allá en los campos. Y allá lo van a reclamar y allá vamos a sufrir” dijo al dar la razón al PAN, que anticipó que los electores del campo reclamarán a los partidos de la “#Cuarta Transformación” en las urnas, pues la reforma implicará afectaciones al campo y a la producción agropecuaria.

En las bancadas de Morena, Partido Verde (PT) y Verde (PVEM) comenzó a reclamársele su postura, por lo que aclaró: “¡estuvimos con Andrés al cien. Estamos con Claudia al 200, pero estamos con el pueblo al 1000¡ Vale. ¿Sí?”.

El petista demandó incluir a las unidades de riego de los consejos de Cuenca en la repartición del agua pues “es una vergüenza” haberlas dejado fuera.

Los diputados del PAN y del PRI rechazaron que las modificaciones sean suficientes, por lo que rechazaron el dictamen y pidieron posponer el debate, sin lograrlo.

Leticia Barrera, del PRI y presidenta de la Confederación Nacional Campesina (CNC), reclamó que la propuesta establece la obligación de reportar la producción obtenida, “un dato sensible que expone a los productores y carece de justificación técnica, así como la inclusión de delitos hídricos en una ley administrativa” y no en un código penal.

En mensaje en X, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, agregó razones para votar en contra; “los campesinos no van a poder transmitir sus títulos de concesiones, es falso que hayan arreglado eso y si no, vean el artículo 22 que quieren votar, no podrán vender ni heredar”.

“Otra razón es que la Conagua va a tener tantos poderes que poder quitarle a alguien su dotación y a otros aumentárselas”, aseguró.

El @GPPRIDiputados votará en contra.

Estamos en @MxDiputados respaldando a los campesinos y ganaderos.

Damos la batalla con ellos: @PartidoMorenaMx se niega a escucharlos, por eso la votación de la legislación de agua tiene que posponerse.

Hay que escucharlos. El acceso al agua… pic.twitter.com/MKwS1f9ITV — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) December 3, 2025

El diputado Paulo González, del PAN, advirtió que fueron en realidad 90 cambios pero no se atendió lo central.

“No garantizan la transmisión de derechos del agua. No aseguran la herencia del pozo de un territorio del patrimonio porque lo siguen condicionando. No permiten los usos mixtos agrícolas y pecuarios. No reconocen la refusión de los pozos cuando colapsen que es algo muy común”, afirmó.

Tampoco, dijo se da certeza sobre volúmenes y prórrogas “y mantienen sanciones de carácter penal criminalizando a los productores del campo. Yo conozco el campo y sé de que hay una verdad, que no falla. El campo funciona con tres palabras: tierra, agua y alimento. Si rompes una de ellas, las otras dos se caen”, alertó.

Francisco Pelayo, del PAN, recordó que en vez de que se tomen las decisiones localmente, se propone que la Conagua decida todo y se mantiene en el artículo 22 que “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”.

Pero en el articulo 49 dice que “las transferencias internas en los distritos de riesgo se pueden realizar conforme al reglamento que esto se expida”. "Eso es ambiguo y sujeto a la interpretación sujeto a lo que se decida desde un escritorio", señaló.

Los productores del campo no estamos en contra de esta reforma, estamos en contra del centralismo absoluto que pretenden tomar o ponerle dientes a esta reforma. Francisco Pelayo, diputado del PAN.

Sin embargo la diputada de Morena, Felícitas Pompa, sostuvo que “continuarán las concesiones y la transmisión de derechos”. Destacó que se crea también un catálogo de delitos contra las aguas nacionales con la finalidad de generar una cultura de al agua.