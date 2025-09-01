Publicidad

México

Indígenas entregan bastones de mando a ministros; Aguilar promete "sanear" al PJ

Sin la Reforma Judicial y la elección del 1 de junio, afirmó el ministro presidente electo, Hugo Aguilar, los pueblos indígenas no tendrían la presencia que hoy tienen en la vida pública del país.
lun 01 septiembre 2025 05:23 PM
Entrega de bastones de mando a nuevos ministros
Los nuevos ministros electos de la Suprema Corte de México, Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yasmin Esquivel, Loretta Ortiz, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa, Arístides Guerrero, Giovanni Azael Figueroa y María Estela Ríos sostienen Bastones de Mando y Servicio durante una ceremonia afuera del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Ciudad de México, México, el 1 de septiembre de 2025.

Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibieron por parte de médicos tradicionales indígenas bastones de mando, a horas de que asuman sus nuevos cargos en el renovado Poder Judicial.

Durante la ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México, Hugo Aguilar, presidente electo de la Suprema Corte, afirmó que se saneará el Poder Judicial.

"Tenemos un mandato claro: sanear el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, sanear la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se van a acabar la corrupción, el nepotismo, la deshonestidad", declaró Aguilar.

¿Quiénes son los nuevos ministros de la Suprema Corte?
México

Ellas y ellos son los nuevos ministros de la Suprema Corte

El ministro presidente afirmó que hace un año era inimaginable la representación con la que cuentan hoy los pueblos indígenas en el Poder Judicial y esto se logró gracias a la reforma aprobada en septiembre de 2024.

"Hace apenas un año era inimaginable que su servidor como indígena, como gente del pueblo, a pesar de los estudios, a pesar del trabajo, a pesar de los méritos, era inimaginable que estuviera hablándoles como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Esta reforma se logró gracias a los aires de cambio, gracias a los esfuerzos de transformación que corren por nuestra patria", afirmó Aguilar.

Ocho de los nueve ministros y ministras de la Suprema Corte participaron en la ceremonia de purificación realizada por médicos tradicionales de los pueblos mazahua y wixarika.

Después cada uno recibió de representes y autoridades de pueblos indígenas un bastón de mando: Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo.

El único ausente fue Arístides Rodrigo Guerrero, quien no acudió a la ceremonia pues está en recuperación de una lesión causada por un accidente vehícular.

