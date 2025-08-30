Tras verano de viajes y lujos Segob dice a morenistas: “austeridad no es slogan”

El mensaje fue emitido este sábado, previo al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, y el cierre del receso legislativo, que estuvo caracterizado por escándalos de lujo que rodearon a personajes de la Cuarta Transformación.

Entre ellos el coordinador de los morenistas Ricardo Monreal, quien viajó a España y recibió el mensaje sentado a la izquierda de la secretaría; al lado de este escuchó la recomendación el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien fue evidenciado en redes sociales junto con su esposa, también diputada, Karina Barreras, rodeados de lujos.

A lado izquierdo de la secretaría estuvo el diputado Pedro Haces, quien también viajó a España y suele moverse en helicóptero pues él y su familia se dedican a los negocios.

Como ellos, éste verano varios líderes morenistas, diputados o senadores, viajaron a Japón, China, Italia, o bien se hizo pública la adquisición de millonarias residencias, como fue el caso del expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Como cierre de ello y de cara al inicio del nuevo periodo de sesiones legislativas, el primero de septiembre, la funcionaria planteó a los legisladores los logros que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum en su primeros meses de gobierno.

En ellos, la austeridad republicana ha sido “base de la justicia social de la cuarta transformación”.

“Desde el Poder Ejecutivo y Legislativo sigamos honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones y millones de mexicanas y mexicanos, haciendo honor al origen de este movimiento. Honestidad, amor al pueblo y resultados, ese es el compromiso de la cuarta transformación”, les dijo.