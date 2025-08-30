Publicidad

Congreso

Tras verano de viajes y lujos Segob dice a morenistas: “austeridad no es slogan”

Este sábado, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, llamó a la bancada de diputados de Morena oponerse al despilfarro y los lujos “del pasado”.
sáb 30 agosto 2025 12:35 PM
Inaguración Plenaria Morena
Pedro Haces, diputado de Morena; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y Ricardo Monreal, diputado y coordinador de Morena, durante la tercera reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, previo al nuevo periodo de sesiones de la LXVI Legislatura.

Flanqueada por legisladores en la mira por sus lujos o viajes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez pidió a la bancada de diputados de Morena oponerse al despilfarro y los lujos “del pasado”.

“La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado”, dijo la funcionaria ante la bancada de diputados federales de Morena, en su plenaria..

El mensaje fue emitido este sábado, previo al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, y el cierre del receso legislativo, que estuvo caracterizado por escándalos de lujo que rodearon a personajes de la Cuarta Transformación.

Entre ellos el coordinador de los morenistas Ricardo Monreal, quien viajó a España y recibió el mensaje sentado a la izquierda de la secretaría; al lado de este escuchó la recomendación el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien fue evidenciado en redes sociales junto con su esposa, también diputada, Karina Barreras, rodeados de lujos.

Te podría interesar:

México

Morena acumula escándalos por viajes y lujos de algunos de sus integrantes

A lado izquierdo de la secretaría estuvo el diputado Pedro Haces, quien también viajó a España y suele moverse en helicóptero pues él y su familia se dedican a los negocios.

Como ellos, éste verano varios líderes morenistas, diputados o senadores, viajaron a Japón, China, Italia, o bien se hizo pública la adquisición de millonarias residencias, como fue el caso del expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Como cierre de ello y de cara al inicio del nuevo periodo de sesiones legislativas, el primero de septiembre, la funcionaria planteó a los legisladores los logros que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum en su primeros meses de gobierno.

En ellos, la austeridad republicana ha sido “base de la justicia social de la cuarta transformación”.

“Desde el Poder Ejecutivo y Legislativo sigamos honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones y millones de mexicanas y mexicanos, haciendo honor al origen de este movimiento. Honestidad, amor al pueblo y resultados, ese es el compromiso de la cuarta transformación”, les dijo.

plenaria morena
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, dio la bienvenida a sus compañeros legisladores en la apertura de la sesión plenaria de la bancada.

Cuestionado sobre ese mensaje de austeridad reiterado por la secretaria del gabinete presidencial, el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, quien también es empresario, respaldó a la funcionaria.

“Pero bueno, también a Alejandro 'Alito' Moreno. ¿De cuánto es lo de Alito Moreno? Claro, pero tiene razón, tiene razón la austeridad no es un eslogan, y tenemos que ser congruentes con el movimiento y cuidar el movimiento”, indicó el morenista

Intentó hacer una defensa de Fernández Noroña y su casa de 12 millones de pesos, al pedir revisar irregularidades en la residencia de Diego Sinhué, exgobernador de Guanajuato.

“Una cosa es cuando los recursos que se utilizan son del erario público, con actos de corrupción, con actos delictivos y cuando alguien utiliza sus recursos de forma legal, ¿no? Y correcta, pues son dos asuntos distintos. Sin embargo, mi invitación para todos los compañeros de este movimiento es a que cuidemos el movimiento”, dijo.

Dijo desconocer si la residencia de Fernández Noroña fue construida en tierras comunales, donde está prohibida la compra-venta y así lo han denunciado los originarios de esa zona de Morelos.

reforma electoral AMLO nuevo modelo de financiamiento a partidos
Congreso

Previo a Reforma Electoral, INE calcula 7.3 mmdp para partidos en 2026

Piden segundo piso electoral

Rodríguez pidió a los diputados de Morena vencer a quienes se opongan a una reforma electoral y a hacer frente a esas resistencias.

“ La reforma electoral es una necesidad histórica y la consecuencia inevitable de la transformación que requiere el país para dejar atrás el viejo orden con sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política”, planteó en su mensaje.

Tras los logros que se han tenido en los gobiernos de Morena ahora “podemos avanzar en un segundo piso para la transformación democrática con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos”, consideró al poner el tema del recorte al gasto como una de las prioridades.

Hacia ese objetivo llamó a los morenistas: pueden “vencer nuevamente la resistencia de quienes aún defienden un sistema que permitió la complicidad entre el poder político y el económico y un sistema que benefició a unos pocos a costa de las mayorías y que alejó al ciudadano de las decisiones fundamentales”.

