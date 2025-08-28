El PAN pide no usar a la Permanente ''para revancha''; hará el vacío a sesión

Ese día se realizó la que sería la última sesión de la Comisión Permanente, pero tras la trifulca entre Fernández Noroña y el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), justo después de clausurarse la sesión, el primero emitió la noche de ayer una convocatoria a plenaria, este viernes.

Los panistas no acudirán, pues no se tomó en cuenta a los demás integrantes de la mesa directiva y además “los temas que se pretenden discutir no forman parte de las atribuciones expresamente conferidas en la Constitución”.

“No asistiremos a la sesión convocada unilateralmente de manera irregular y exhortamos a dejar de utilizar a la Comisión Permanente como instrumento de revancha para atraer reflectores. El Congreso no puede ser un brazo sumiso del poder, debe ser un contrapeso real que garantice la pluralidad y la voz de todas las fuerzas políticas. Un Congreso se conduce con reglas, respeto y altura de miras”, expusieron.

Además el líder nacional del PAN, Jorge Romero, expuso en conferencia de prensa en Jalisco, en donde se realizó la plenaria de legisladores, que la convocatoria a sesión es para que Fernández Noroña tenga hasta el último minuto el cargo.

“Es vulgaridad, circo, este personaje por presidir un día más, un minuto más, un segundo más es capaz de convocar a la comisión permanente. Para volverse a despedir, es el ridículo que hacen con sus shows”.

Se habla de que es para analizar el ir a juicio político a Moreno Cárdenas, pero “viven para dar un show, un circo. Eso es la 4T, un circo. Si tuvieran un mínimo de noción jurídica, debieran de saber que la única instancia que puede promover un juicio de procedencia léase desafuero, es una fiscalía. Es un ministerio público”, recordó.

Herrera lamentó que Fernández Noroña y Moreno hayan incurrido en violencia, “es absolutamente reprochable la violencia, toda, toda la violencia” pero también lo es, dijo, “que la oposición ya ni siquiera pueda hablar” pues el senador de Morena como presidente de la mesa directiva negó el derecho al debate en pluralidad.

Hacen el feo a Noroña

En comunicado conjunto los diputados y senadores panistas expresaron que en el periodo de receso del Congreso, en que funcionó la Comisión Permanente, de mayo a agosto, fue “un ciclo marcado por el autoritarismo. El periodo que concluye ha estado caracterizado por la imposición, la cerrazón y la falta de voluntad para construir acuerdos”.

Con esa actuación, expusieron que se debilitó el papel de la Comisión Permanente como espacio plural de deliberación democrática.

Una muestra de ello fue que Fernández Noroña realizó una “conducción parcial y provocadora” en su calidad de presidente de la mesa directiva del Senado, y por ello “es corresponsable de lo ocurrido en la sesión del miércoles” es decir del enfrentamiento con Moreno Cárdenas.

“Por ello, debe asumir su responsabilidad en los hechos que vulneraron el orden parlamentario”.

Los legisladores del PAN dieron su respaldo a su senadora, Lilly Téllez y al diputado Federico Döring, quienes integraron la Comisión Permanente y “fueron objeto de expresiones amenazantes, prepotentes, ofensivas y absolutamente fuera de lugar por parte de Fernández Noroña”.

De acuerdo a los dos grupos parlamentarios debe haber respeto entre poderes y la construcción de consensos que fortalezcan nuestra democracia. Frente al autoritarismo, Acción Nacional seguirá siendo resistencia democrática y la voz de millones de mexicanas y mexicanos que exigen respeto, legalidad y futuro.