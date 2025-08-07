Morena acumula escándalos por viajes y lujos de algunos de sus integrantes

Los viajes, artículos de lujo y propiedades contrastan con los principios de “austeridad” del fundador del partido, Andrés Manuel López Obrador, quien decía tener solo 200 pesos en su cartera.

“No tengo, ya les dije, cuentas de cheque, no tengo tarjetas de crédito, pero no ahora. Indaguen, es buena la investigación, porque los bancos tienen ahí los antecedentes de todos. Ya llevo muchos años sin tener tarjeta de crédito. Miren lo que traigo”, dijo López Obrador al mostrar que solo traía en su pantalón un billete de 200 pesos en 2022. (Moisés Pablo Nava)

Los lujos en ropa y joyas

Una vida de “austeridad” no la llevan a cabo algunos integrantes de su movimiento llamado Cuarta Transformación, como los diputados Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Karina Barreras, quienes –de acuerdo con una investigación de Emeequis – han gastado más de 5 millones de pesos en lentes, zapatos, bolsas, mochilas, joyería y accesos a fiestas exclusivas.

El periodista Jorge García Orozco ha documentado los objetos que porta la legisladora y su esposo que van desde joyas de la marca Cartier y Tiffany que cuestan 1 millón de pesos hasta lentes Gucci y Versace de más de 10,000 pesos, y hasta acceso a una fiesta VIP de la Fórmula 1, donde cada boleto salí en 170,000 pesos .

Anillo Tiffany setting de 1 millón 116,000 pesos en conjunto con una argolla Tiffany Harmony de 66,000 pesos.

Anillo Tiffany T de oro de 29,000 pesos

Anillo Juste un clou de Cartier de 63,000 pesos

Reloj Cartier Santos Dumont de 95,000 pesos

Reloj Hublot Big Bang de 377,400 pesos

Lentes Gucci aviador de 10, 710 pesos

Lentes de sol Maui Jim de 536 euros (11,000 pesos)

Tenis Doclce & Gabana portofino de 18,000 pesos

Tacones Dolce & Gabana de 18,000 pesos

Zapatos Fendi de 12,000 pesos

Zapatillas Casadei Tiffany de 13, 720 pesos

Bolsa Hester Van Eeghen, transistor amarilla de 16,000 pesos

Bolsa Louis Vuitton Ana de 35,000 pesos

Chamarra de piel Ferrari de 1,800 euros (más de 40,000 pesos)

Vestido Max and Co de 6,490 pesos

Blusa Valentino de 2,180 euros (47,600 pesos)

Otro caso es el de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, actual director de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), quien según una investigación periodística , en 2025 compró un penthouse de tres niveles en Polanco, Ciudad de México.

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el inmueble tiene una superficie total de 240 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles. Aunque el funcionario reportó que pagó 7.7 millones de pesos por este penthouse, estimaciones inmobiliarias señalaron que este costó 22 millones de pesos.

Además, Márquez Hernández ha presumido desde su declaración patrimonial una colección de relojes de lujo con un valor de 7.5 millones de pesos, los cuales adquirió entre 2012 y 2017.

Viajes por el mundo

En las últimas semanas, viajes de morenistas han sido exhibidos en redes, como el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el coordinador de Morena, Ricardo Monreal; los legisladores Enrique Vázquez y Gerardo Fernández Noroña.

Andrés Manuel López Beltrán fue captado en Tokio, Japón, acompañado del exjefe de la Ayundatía de la Presidencia de AMLO, Daniel Asaf, quien fue mano derecha del mandatario y actualmente es diputado morenista.

En estos instantes, Andy López Beltrán y el diputado Daniel Asaf, exmano derecha de AMLO, desayunan en el bufet del hotel Okura de Tokyo, un reconocido cinco estrellas de lujo.



La gorra y los lentes oscuros en sitios cerrados es lo de hoy en el Morena Tour. pic.twitter.com/H6wNgHStk7 — Claudio Ochoa Huerta (@ClaudioOchoaH) July 27, 2025

Mientras, Ricardo Monreal fue fotografiado en el restaurante “Flor y Nata” del hotel Rosewood Villa Magna, en España. El legislador argumentó que voló a Madrid para festejar su 40 aniversario de bodas. Su viaje coincidió con una presunta fiesta que dio el legislador Pedro Haces en la capital española. Además, faltó a un encuentro nacional de Morena por esas vacaciones.

El secretario de Educación, Mario Delgado, fue captado en el hotel Pousada, que se encuentra en Lisboa, Portugal. Al respecto, dijo que el viaje lo realizó con sus propios recursos y sin descuidar sus responsabilidades.

“Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades”, aseguró en una conferencia de la presidenta.

Otro morenista que fue visto en Europa es el diputado Enrique Vázquez, quien fue captado en un exclusivo club nocturno llamado “Lío”, en Ibiza, donde la entrada cuesta alrededor de 7,000 pesos y una botella puede valer hasta 1.5 millones de pesos.

En videos publicados en redes sociales se ve al legislador de 22 años y cercano a Ricardo Monreal, bailando con una joven; hasta el momento, el legislador no se ha pronunciado sobre este viaje.

Las propiedades hasta en EU

No solo se han expuestos viajes y compras lujosas de los morenistas, también casas, como la del vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, quien tiene una casa en California, Estados Unidos, y es hasta vecino del magnate empresarial Bill Gates y la cantante Janet Jackson y el actor Arnold Schwarzenegger.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dieron a conocer que esta casa fue adquirida mediante una hipoteca de 1.9 millones de dólares, que es cerca de 37 millones de pesos en 2024. Esta propiedad tiene una superficie construida de 544 metros cuadrados.

También hablan

Sus escándalos no solo se ha centrado en sus viajes, casas y guardaropa, también en sus dichos, el del diputado local en Baja California Sur, Sergio Polanco Salaices, quien emitió declaraciones en las que relacionó las agresiones contra las mujeres con su comportamiento.

En un acto público, el legislador dijo “por algo las han de agredir, a lo mejor son medio gritonas”, lo que generó críticas en redes sociales, por lo que pidió disculpas por sus comentarios.