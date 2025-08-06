Morenistas y panistas se confrontan en el Senado por Adán Augusto López

“Es urgente que el líder de la bancada de los mafiosos, Adán Augusto López, pida licencia y se retire del escaño y se ponga a disposición de las autoridades. Las acusaciones que pesan sobre ese senador mafioso son gravísimas y nos pone en peligro a todos”, mencionó la senadora, quien se ha caracterizado de confrontar a los morenistas.

La senadora señaló que las acusaciones que había contra el también coordinador de Morena eran corrupción, encubrimiento, tráfico de influencia, tráfico de interés, y además recordó que nombró a Hernán Bermúdez como jefe de policía, quien tiene relación con el crimen organizado.

Durante la discusión, el tabasqueño se defendió y reiteró que nunca tuvo algún indicio o sospecha de que Hernán Bermúdez tuviera relación con el narcotráfico, por lo que aseveró que cuando haya un citatorio de alguna autoridad contra él, acudirá.

“No necesito escudarme en el fuero para acudir al llamado o al citatorio de alguna autoridad local o federal”, declaró.

Además, aseguró que no hay ninguna denuncia presentada contra él y que no le asusta que producto de una investigación, deba comparecer, pues señaló que la rendición de cuentas siempre ha sido una constante en su vida.

También sostuvo que en 2019 recibió el gobierno de Tabasco en medio de una crisis de seguridad, pero para 2021 cuando dejó su cargo para ser secretario de Gobernación en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, dejó el estado con una reducción en todos los delitos.

“Se me acusa sin fundamente alguno. Yo escuchó que dicen que yo nombré como secretario de Seguridad Pública desde el inicio de mi gobierno a alguien que tenía señalamientos de pertenecer a algún cartel. Nada más alejado de la realidad”, explicó.

Después pasó Alejandro Moreno, dirigente del PRI, sostuvo que Morena no ha sido respetuosa de la Ley y sostuvo que no era fácil en el país ser opositor ni combatir al régimen.

“Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán, porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México, no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado”, mencionó el priista.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar le recordó a Alejandro Moreno que tiene una proceso de desafuero en la Cámara de Diputados.

"Yo quiero que se proceda al desafuero en las próximas discusiones y sesiones de la Sección Instructora y también de la Cámara de Diputados. Tiene que ser desaforado Alito, no puede haber perdón absolutamente para nadie, cualquiera que cometa una irregularidad, que viole la ley, que se robe el dinero del presupuesto", declaró el morenista.

Momentos antes de que se discutiera este punto de acuerdo de la senadora Lilly Téllez, los legisladores del PAN se confrontaron con los de Morena. Los primeros reclamaron discutir la agenda política al inicio de la sesión; sin embargo, el presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que este debate se daría más adelante.

Esto hizo que el PAN usará un megáfono y una sirena para expresar su disgusto de no discutir la agenda política casi al inicio de la sesión, que entre los temas estaban hablar sobre el grupo criminal “La Barredora”, surgida en Tabasco y encabezada presuntamente por el exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López.

“Que queda claro que Acción Nacional no quiere discutir, lo que quiere es reventar la sesión para que no discutamos el tema que dice que quiere discutir”, dijo Fernández Noroña.

Mientras se daba esta discusión, el presidente del Senado también aseguró que le mandaría al coordinador del PAN, Ricardo Anaya, una cajita de Tés de Tila y Pasiflora, pues dijo que a él le funcionaban y lo mantenía relajado.