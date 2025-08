Noroña asegura que hay “golpeteo interno” en Morena

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que en Morena existe “golpeteo interno” en contra de liderazgos políticos, como los coordinadores de las bancadas parlamentarias, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

“La verdad es que hay una ofensiva, yo quiero comentarlo, no sólo de la derecha, no sólo de los medios, también hay un golpeteo interno y es delicado, porque la unidad es muy importante, yo lo he dicho siempre, soy un convencido de ello, la unidad es fundamental”, dijo el morenista.