"El Vampiro", líder criminal de "La Barredora", es detenido en Tabasco

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron ubicar su zona de operación dentro del municipio de Centro.

"El Vampiro" fue interceptado por efectivos durante recorridos de vigilancia, luego de que lo observaran manipulando un arma. Al realizarle una inspección, se confirmó que portaba un arma larga.

"La Barredora" es un grupo delictivo identificado como célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones principalmente en entidades del sur y sureste del país, como Guerrero, Veracruz y Tabasco.

Esta organización ha sido señalada por su participación en delitos como extorsión, cobro de piso, secuestro y homicidio, así como tráfico de drogas a nivel regional. Su nombre deriva de la violencia con la que “limpian” zonas disputadas con otros cárteles o con células independientes.

En los últimos meses, autoridades federales y estatales han intensificado operativos para desarticular su estructura operativa.

En la última semana, autoridades también detuvieron en el estado de Puebla a Ángel Javier “N”, alias “El Caiser” o “El Angelito”, identificado como uno de los criminales más buscados de Tabasco, así como a otros seis presuntos integrantes del grupo delictivo La Barredora, presuntamente encabezado por el exsecretario de Seguridad de esa entidad, Hernán Bermúdez Requena, quien está prófugo.

Aunado a estas detenciones, en el estado de Colima también fue capturado Víctor Hugo Chávez, exsecretario de seguridad de Tabasco, sucesor de Bermúdez Requena, vinculado a presuntos delitos del fuero militar.