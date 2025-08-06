Publicidad

México

"El Vampiro", líder criminal de "La Barredora", es detenido en Tabasco

De acuerdo con autoridades federales, Arturo Gómez Marín, considerado número tres de esa organización, está vinculado con actividades de extorsión y cobro de piso.
mié 06 agosto 2025 10:19 AM
tabasco-barredora
Imagen ilustrativa. En las últimas semanas, las fuerzas federales intensificaron los operativos contra el grupo criminal "La Barredora", que opera principalmente en Tabasco.

Arturo Gómez Marín, alias “El Vampiro”, de 31 años, considerado tercero al mando en la estructura del grupo criminal conocido como “La Barredora”, fue detenido en el municipio de Centro, Tabasco, informó este miércoles Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En un comunicado, la SSPC detalló que la detención de "El Vampiro", se llevó a cabo como parte de los operativos de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementado por autoridades federales en coordinación con los estados.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), y la Guardia Nacional (GN), en conjunto con autoridades locales, incluyendo la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

De acuerdo con información oficial, el detenido está relacionado con actividades de extorsión y cobro de piso en la región. Durante su captura, los agentes le aseguraron un arma de fuego larga abastecida con 20 cartuchos útiles.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron ubicar su zona de operación dentro del municipio de Centro.

"El Vampiro" fue interceptado por efectivos durante recorridos de vigilancia, luego de que lo observaran manipulando un arma. Al realizarle una inspección, se confirmó que portaba un arma larga.

"La Barredora" es un grupo delictivo identificado como célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones principalmente en entidades del sur y sureste del país, como Guerrero, Veracruz y Tabasco.

Esta organización ha sido señalada por su participación en delitos como extorsión, cobro de piso, secuestro y homicidio, así como tráfico de drogas a nivel regional. Su nombre deriva de la violencia con la que “limpian” zonas disputadas con otros cárteles o con células independientes.

En los últimos meses, autoridades federales y estatales han intensificado operativos para desarticular su estructura operativa.

En la última semana, autoridades también detuvieron en el estado de Puebla a Ángel Javier “N”, alias “El Caiser” o “El Angelito”, identificado como uno de los criminales más buscados de Tabasco, así como a otros seis presuntos integrantes del grupo delictivo La Barredora, presuntamente encabezado por el exsecretario de Seguridad de esa entidad, Hernán Bermúdez Requena, quien está prófugo.

Aunado a estas detenciones, en el estado de Colima también fue capturado Víctor Hugo Chávez, exsecretario de seguridad de Tabasco, sucesor de Bermúdez Requena, vinculado a presuntos delitos del fuero militar.

