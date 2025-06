Avanza en el Senado la reforma sobre desapariciones

Oposición califica de “espionaje”

Durante la discusión de esta reforma, la oposición estuvo en contra de la reforma, principalmente por la creación de la CURP biométrica.

La senadora Alejandra Barrales comentó que con esta reforma se da un paso más en la instauración de “un sistema de vigilancia digital masiva” a los mexicanos por medio de la CURP biométrica.

“Esta (reforma) no es un hecho aislado, es parte de todo un plan de vigilancia digital hacia los mexicanos y hoy abarca un conjunto de leyes que buscan aprobarse este periodo extraordinario, como son la Ley de Trámites Burocráticos, la Ley de Telecomunciaciones, las leyes de seguridad y la presente ley”, declaró.

Además, fustigó que a pesar de que se llevaron a cabo reuniones entre el gobierno federal y los familiares de los desaparecidos para redactar esta reforma, no se tomaron en cuenta sus propuestas.

En tanto, el panista Ricardo Anaya criticó que entregaron esta reforma un día antes por la noche y mencionó que Morena solo llegaba a la sesión a leer “una bola de discursos”, mientras el PAN leyeron la iniciativa.

“A las 10:26 de la noche entregaron la versión final. estamos hablando de un documento con más de 305 artículos, casi 150 páginas y hace como que lo estudiaron y que van a apoyar a las madres buscadoras”, reclamó.

El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que esta reforma no pone en riesgo a nadie, sino obliga a la Estado a buscar “más rápido y con “más herramientas” a los desaparecidos.

“La CURP biométrica no es un instrumento de control, sino de justicia para quienes yacen sin nombre en una fosa. No venimos a imponer una verdad única, pero no podemos permitir que las reformas necesarias se paralicen por la desinformación defendemos esta ley no por la arrogancia, sino por el compromiso ético por la verdad y la memoria”, comentó.