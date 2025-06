Al recibir los señalamientos de Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrieron una investigación propia, en la que encontraron algunas faltas administrativas, reconoció, pero no lavado de dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió sanciones y recomendaciones, aseguró.

“Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, insistió.

“Nosotros actuamos si hay pruebas. Y al Departamento del Tesoro, que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber, de nuestra parte, reconocimiento de lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas”, reiteró.

Sheinbaum dijo que hay antecedentes en la relación bilateral de investigaciones y acciones que realiza Estados Unidos sin ninguna prueba.

Así que recordó al gobierno de la Casa Blanca que la relación entre ambos países es de colaboración y coordinación, pero no implica subordinar a México.

“México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. La relación con Estados Unidos es de iguales, no somos piñata de nadie, a México se le respeta”.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Sheinbaum destacó que el peso no tuvo caídas este jueves y que el sistema financiero es sólido y no tendrá afectaciones severas debido a que los bancos señalados –CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa– son pequeños.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos por lavado de dinero y narcotráfico.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro destacó que estas órdenes son las primeras acciones de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.