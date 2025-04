Abuchean a Noroña en Congreso del Partido del Trabajo por afiliarse a Morena

Mientras pronunciaba su discurso, en el que aseguró que estaba comprometido con el Partido del Trabajo y reprochó el sectarismo de sus militantes, estos comenzaron a abuchearlo y lanzarle rechiflas.

"Quiero dejar muy en claro que un enemigo fundamental de nuestro movimiento es el sectarismo. Somos un solo movimiento, Morena-PT, una sola lucha, un solo objetivo, quien piense lo contrario está profundamente en lo contrario", declaró y esto molestó a los asistentes.

Fernández Noroña anunció entonces que se retiraba del Congreso debido a la protesta, acto que consideró “profundamente injusto”.

"Mi reconocimiento al PT, toda la humildad con el PT, pero no voy a convalidar ninguna política de sectarismo. Si mi presencia aquí no es bienvenida, en este momento me retiro", lanzó.

Posteriormente, el legislador publicó un mensaje en redes sociales lamentando estos hechos y anunció que tomaría distancia del Partido del Trabajo.

“Lamento mucho que el PT me haya invitado a su Congreso Nacional para agraviarme. Yo seguiré promoviendo la unidad por convicción, pero sí tomo distancia del PT; lo que hoy hicieron es profundamente injusto y no lo merezco”, escribió.

Lamento mucho que el @PTnacionalMX me haya invitado a su congreso nacional para agraviarme. Yo seguiré promoviendo la unidad por convicción, pero si tomó distancia del @PTnacionalMX; lo que hoy hicieron es profundamente injusto y no lo merezco. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) April 26, 2025

Integrantes del PT afirmaron en su momento que la salida de Fernández Noroña no provocaría una ruptura con él ni con Morena. Sin embargo, el líder de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, ha dicho recientemente que la relación entre ambos partidos, aliados desde hace años, está "congelada".

El legislador petista señaló este jueves a los líderes de Morena de ser soberbios, sentirse “dueños de los estados” e invencibles.

Según Sandoval, ninguna autoridad vigila las conductas de los políticos morenistas y aseguró que el PT es el único partido de izquierda que ahora resulta incómodo para Morena.