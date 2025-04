Noroña reta al INE: asegura que va difundir elección judicial, aunque lo multen

“Si el INE me quiere multar porque yo llamé a votar el primero de junio, pues de una vez que vayan pidiendo la incautación de mi dieta, porque yo no voy a dejar de llamar a votar el primero de junio, pues sería una irresponsabilidad que como presidente de la Cámara de Senadores no convoque a la gente a votar”, expresó.

Hace unos días, el INE emitió un acuerdo para prohibir a los servidores públicos, autoridades e instituciones hacer uso de recursos para difundir el proceso electoral los comicios del 1 de junio, lo que ha disgustado a políticos de Morena y a la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, consejeros aseguraron que dicho acuerdo se apega a lo que establece la ley, por lo que reiteraron que la difusión de la elección solo le compete al órgano electoral y a nadie más.

El acuerdo también establece que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial pueden ceder sus tiempos en radio y televisión para que sea el INE el que lleve a cabo la promoción de la elección judicial.

"¿Les voy a dar el tiempo? No, no, nosotros vamos a difundir. Claro, para difundir desde el Senado necesitamos que el Tribunal Electoral eche atrás la decisión del INE, ahí sí, y lo digo con toda claridad", dijo Fernández Noroña.

La decisión del INE de prohibir a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a cualquier funcionario, promover la participación ciudadana en la elección judicial generó rechazo y el anuncio de una cascada de impugnaciones.

El polémico acuerdo ya fue impugnado por la ministra y candidata a mantenerse en el cargo, Loretta Ortiz, y lo mismo harán el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados.

Este 1 de junio se elegirá a 881 jueces, ministros y magistrados; esta elección se deriva de la reforma al Poder Judicial que aprobó Morena y que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.