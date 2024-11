Noroña: No nos moveremos ni un milímetro de la elección de juzgadores

Este martes, la SCJN discutirá el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual plantea invalidar parte de la reforma al Poder Judicial, como que no se elija por voto directo a jueces de Distrito y magistrados de Circuito, y avala la elección de ministros, la extinción de fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina.

En conferencia, Fernández Noroña dijo que el movimiento al que pertenece, la Cuarta Transformación, es “poderosísimo” al tener el “apoyo del pueblo”, por lo que aseguró que se elegirán a los jueces y magistrados por voto directo. “De eso que a nadie le quede la menor duda”, dijo.

Además, aseveró que nadie detendrá el proceso electoral, aunque el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá sea avalado por la mayoría de los integrantes de la SCJN.

También señaló que Morena no permitirá que ocho personas, en alusión a los ministros que han expresado estar en contra de la Reforma Judicial, estén por encima del “soberano que es el pueblo y los Poderes de la Unión”.

“Para nosotros es irreductible nuestra posición, no nos vamos a echar atrás, se va a elegir a las personas juzgadoras. (…) De qué servirían las elecciones si 8 tipos van a decidir lo que se puede y no se puede. Eso no es aceptable”, mencionó el presidente de la Cámara alta.