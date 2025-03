El Sistema Nacional de Inteligencia será austero y esto nos podría costar caro

El experto de México Evalúa estima que sí son muy importantes las iniciativas que propone la presidenta, pero reitera que, sin recursos, difícilmente se van a llevar a la práctica.

"Porque para que se lleven a la práctica se (necesita personal capacitado), software, seguridad informática, especialización en generación de inteligencia, no basta la voluntad de cambio”, añade.

"Esta podría ser otra oportunidad desaprovechada en este proceso de refundación y reingeniería institucional”.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), sostiene que las propuestas de la presidenta no apuntan a brindar seguridad a la sociedad.

“Parten de un diagnóstico equivocado porque a fuerza quieren decir que todo lo que sucedió durante los sexenios de Calderón y Peña fue un desastre y todo lo que sucedió en el sexenio de López fue un éxito, cosa que pues es absolutamente falsa", manifiesta.

“Uno de los aspectos que es preocupante es precisamente el elemento de que estos decretos no tienen luego forma de validarse porque no está el presupuesto puesto ahí, y eso muestra que no hay intención de aplicar los cambios legales", observa.

Lo que no se ha entendido, agrega Rivas, es que los decretos no tienen posibilidad de mejorar las condiciones de seguridad si no se acompañan de propuestas serias y presupuesto suficiente.

“Nunca queremos aprender de los errores", anota.