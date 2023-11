El Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Rubén Moreira a la cabeza, ofreció una bolsa de 40,000 millones de pesos. Y retó a Morena a desaparecer el pago por Fobaproa.

“Quitemos a los banqueros la prebenda del Fobaproa”, dijo al anunciar que presentará una reserva “para retirarles más de 40,000 millones de pesos… ese dinero debe ser para rescatar a Acapulco y combatir la pobreza en forma efectiva.

“Pido su voto para terminar con ese abuso. Sé que me lo darán porque si no, el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros. Diputados, les pido que voten por los intereses de sus representados”, solicitó.

En @Mx_Diputados iniciamos la discusión del #PEF2024. Votaremos en contra este presupuesto porque afecta a la Nación. Es centralista y alejado de las necesidades de la gente. No genera desarrollo. Proponemos eliminar el #Fobaproa y destinar sus fondos para rescatar #Acapulco… — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) November 7, 2023

Morena por su parte resistió al reto de presentar una contrapropuesta. E insistió en que los recursos para la reconstrucción en Guerrero habrá.

Vuelven moches, ahora para Morena

También el PAN y el PRI denunciaron que el PEF 2024 aprobado por Morena y aliados es un presupuesto con cariz electoral. No sólo porque aumenta los apoyos de entrega directa, sino por que contiene un “fondo de los moches”.

Este consiste en el aumento de 7,189 millones de pesos que se incrementaron, con relación a la propuesta del Ejecutivo, en el Ramo de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para un total de 85,688 millones de pesos disponibles para el próximo año

Este fondo “no tiene estructura programática, ni reglas de operación. Es un fondo de los moches del oficialismo en que gobernadores, alcaldes y diputados de Morena irán a tocar la puerta de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para meter sus proyectos es un fondo de moches para 2024”, alertó el panista.

El priista José Yunes Zorrilla advirtió en el debate también sobre estos recursos para infraestructura. Recordó que en materia de inversión los proyectos tienen que estar registrados en la secretaría del ramo.

Dijo que en este presupuesto “hay una cantidad importante de recursos que se están aprobando y que no tienen ese registro. Serán bolsas discrecionales que podrían estar alentando la reconstrucción (de Acapulco) pero que no se definen se deja abierta a la suspicacia”.

Mostró la preocupación del Frente Amplio por México (FAM), pues se prevé un desequilibrio en las finanzas.

La deuda debe orientarse a obras que aumente el ingreso permitan reestructurar deuda o condiciones de emergencia

“La inversión total será de 1.1 billones de pesos, y el gasto de 1.9 billones. Pero se presupuestan 1.6 billones de pesos. No aparecen 500,000 millones de pesos, eso refleja la principal preocupación: el ritmo de gasto ya no tiene fuente de ingresos recurrentes, se acabaron los extraordinario y se sustenta en deuda pública” sostuvo el priísta.