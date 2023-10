Reglas emergentes para la reelección legislativa del 2024, laxas pero impugnadas

El 20 de septiembre el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió los lineamientos con los que busca suplir la ausencia de legislación, y puso controles básicos para garantizar que no haya desvío de recursos, afectación a la equidad en la contienda; no lleguen violentadores de mujeres al Congreso y haya reglas mínimas para repetir en el cargo.

Pero estas normas del INE enfrentan ya tres impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y una inminente controversia constitucional promovida por todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, pues supuestamente el INE se excedió en sus funciones, según confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el panista Jorge Romero.

Para el politólogo y experto electoral Luis Eduardo Medina Torres, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la molestia de los partidos no tiene razón, si se considera que el principal problema es que el Congreso ha sido omiso y no ha emitido la ley secundaria que debió expedir.

“Era necesario que el INE, entonces, emitiera algún medio de regulación, de contención ante los excesos que se pueden cometer. Y aún así estos lineamientos son francamente débiles, frágiles, beneficiosos para los sujetos que se busca regular, pues sólo remiten a las restricciones previstas en el artículo 134 constitucional, que es el de propaganda gubernamental, y que tampoco tiene ley reglamentaria”, expone.

Todo porque no se ha regulado en ley si quienes busquen reelegirse deben renunciar a su cargos o no para hacer campaña, no hay candados adicionales para evitar que usen recursos materiales y humanos del Congreso para proselitismo, o controles especiales de fiscalización pues en los hechos, al quedarse en sus curules, podrán ser servidores públicos en campaña.

También está indefinido, por ausencia de ley secundaria, si pueden “saltar” de una diputación de mayoría relativa –es decir ganada en uno de los 300 distritos electorales– a una plurinominal, o viceversa, y en el caso de los senadores, si de ser electos de mayoría relativa pueden ser reelectos por lista nacional (representación proporcional).

Chapulines

Los lineamientos establecen que es factible que un legislador que hizo campaña y ganó su distrito ahora sea postulado por la vía plurinominal y llegue directo, sin hacer proselitismo.

Por eso quizá el aspecto más controvertido de las reglas está en el artículo 11 de los lineamientos que establece que podrán saltar de legisladores de mayoría a pluris, o viceversa, siempre y cuando cumplan los requisitos de antigüedad en su residencia.

“Es un total despropósito, es un refinamiento de lo que entendemos como chapulineo. Porque alguien que obtuvo el cargo por mayoría relativa ahora cambie el principio por el que fue electo y se puede presentar por representación proporcional, y al revés, eso es un exceso”, valoró.