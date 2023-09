Elecciones 2024 | Los retos del proceso electoral más grande del país

AMLO, el mayor riesgo

El comportamiento del presidente durante su sexenio es el antecedente que confirma, a decir de expertos, que buscará ser el protagonista de las elecciones 2024; como contexto, se recuerda su intervención en las campañas intermedias de 2021 y que fue el principal promotor del ejercicio de revocación de mandato realizado en abril de 2022, lo que terminó por influir en las elecciones del 5 de junio en que se renovaron seis gubernaturas, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, dejando cuatro a favor de Morena.

En lo que va del 2023 se suman decenas de quejas en su contra, y hasta el momento se han emitido seis medidas cautelares para ordenarle al presidente no intervenir en cuestiones electorales, no llamar al voto a favor de su partido y sus aspirantes y no hacerlo en contra de la oposición; en respuesta, el presidente ha lanzado críticas bajo el argumento de que se afectan sus derechos.

“El presidente va a buscar ser factor determinante en las elecciones de 2024, más de lo que vimos en 2006 y que tanto molestó al entonces candidato opositor, hoy presidente de la República. El reto para la autoridad electoral en este rubro es mayúsculo y hasta ahora va perdiendo”, añade Espinosa Silis.

Consultado al respecto, Arturo Sánchez, exconsejero del INE, estima que la actuación del Ejecutivo Federal morenista “se quedará chiquita" en relación a lo que hizo el presidente Vicente Fox en 2006 tratando de eliminar de la contienda a López Obrador.

Sobre el papel del primer presidente panista se recuerda que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció que la intervención indebida de Fox, en el proceso electoral de 2006, "constituyó un riesgo para la validez de los comicios".

Fernando Barrientos, politólogo y profesor de la Universidad de Guanajuato, sostiene que Andrés Manuel López Obrador no es el único presidente que ha intervenido en procesos electorales, pues en México y el mundo hay otras experiencias similares.

“Todos los presidentes tratan de incidir. Entonces no es un problema de este país, en todos los presidencialismos, sobre todo en América Latina e incluido México, hay un riesgo siempre latente de que el presidente trate de incidir de manera ilegal para favorecer a sus candidatos y a su partido”, destaca.