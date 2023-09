Permiso para faltar: dan luz verde a legisladores para estar en campañas

Primero empezó con esa modalidad el Senado, que desde hace más de un año, ya empezada esta 65 Legislatura, acordó unánimemente que juntaría sus sesiones, que antes eran martes y jueves, lo que obligaba a los legisladores que viven fuera de la ciudad de México a asistir al trabajo legislativo al menos tres días.

La Ley obliga a sesionar al menos dos veces a la semana, así que el acuerdo se apegó a la norma, y para atender rezagos se acordó que durante algunas semanas sí sesionarían tres días: martes, miércoles y jueves.

Sin embargo, tras concluir ese periodo senadores de Morena se inconformaron, debido a que se propició ausentismo y la mayoría de los legisladores atendieron sus responsabilidades a medias: dos días o incluso día y medio, pues el miércoles las sesiones se levantaron a las 14 horas.

Eso generó traslapes de convocatorias y una ola de reuniones de Comisión canceladas, por falta de quórum, pues todas eran convocadas los mismos días de sesión, y simultáneamente, lo que aumentó la acumulación de dictámenes pendientes.

En reunión plenaria realizada el 31 de enero de este año los senadores de Morena Lilia Margarita Valdéz, Rocío Abreu, Héctor Vasconcelos y Mónica Fernández Balboa alertaron la inconveniencia de trabajar sólo dos días.

“Ya vimos todo el periodo pasado que no llegan (senadores) los lunes, no se quedan los miércoles, entonces, no tenemos tiempo para poder trabajar en comisiones y vemos todos los pendientes minutas, iniciativas y nombramientos", advirtió Fernández Balboa.

Sin embargo, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios del Senado repetirá el esquema en el presente periodo de sesiones.

Y la Cámara se suma a los descansos

Por primera vez la Cámara de Diputados aprobó el mismo esquema de sesiones martes y miércoles en el presente periodo, de septiembre a diciembre, en que deberá desahogar entre otros temas el presupuesto de Egresos 2024.

Así lo establecieron los legisladores en acuerdo aprobado por unanimidad en la última sesión de Junta de Coordinación Política (Jucopo) que presidió el líder morenista Ignacio Mier y realizada el 31 de agosto.

A propuesta de Mier Velazco se acordó solicitar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que las sesiones ordinarias del periodo se realicen los días martes y miércoles y eso fue autorizado.