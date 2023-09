Sheinbaum cierra filas con legisladores de Morena en la Cámara de Diputados

"Todo lo que tiene que ver, ya se los dije a mis compañeras, con todo el cariño y respeto, que no nos dejemos nosotros contaminar por un asunto que no tiene que ver con el proyecto que defendemos, que no tiene que ver con la agenda legislativa, que no tiene que ver con la forma en la que se organiza el Grupo Parlamentario….somos un grupo íntegro, necesitamos estar completos todos y encontré la comprensión por parte de ellos”, dijo.

Incluso, comentó, “no me atrevería jamás a pedirles que renunciaran en la lealtad al proyecto en el cual participaron, pero que eso lo dejemos que lo diriman las instancias del partido, la Comisión de Honestidad y Justicia, y que lo dirima en su caso también el Tribunal, que para eso fueron constituidos y que nosotros nos apliquemos a lo que tiene que ver con la agenda”.