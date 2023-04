Alertan que bloqueo al INAI puede terminar en muerte por inanición del instituto

Lejos de cumplir, la mayoría de Morena en el Senado intencionalmente rompió el quórum de la sesión del jueves 13 de abril, y evitó la discusión del tema.

Ahora, en la sesión de este martes 18 de abril, los senadores del bloque de contención, que reúne a toda la oposición, se preparan para presionar y, eventualmente, proceder a la toma de tribuna previo a la plenaria, aunque como un acto simbólico.

Para el líder de los senadores morenistas y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, ahora hay tres escenarios posibles: que el Senado, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril, nombre a cuando menos a un comisionado y en el mejor de los escenarios a los tres.

La segunda posibilidad es que la SCJN atienda la controversia constitucional, planteada por el INAI a la Corte, y la tercera es que entre mayo y agosto se convoque a un periodo extraordinario de sesiones para designas a las tres personas nuevas comisionadas, o al menos a una.

Sin embargo, Julen Rementería, coordinador de los senadores de Acción Nacional (PAN), acusa a Monreal y su partido Morena de ser los artífices de la crisis y de querer llevar a la parálisis al INAI, porque al presidente López Obrador no le gusta la transparencia, pero advierte que mantener inoperante al Instituto, lo pone en riesgo de desaparecer.

“Ese es un gran riesgo, pero esa no es la mayor afectación el que desaparezca el INAI, o no. No, la afectación real es que vas a dejar de tener derecho como ciudadano, ustedes como periodistas, yo y cualquier ciudadano este país, de tener la posibilidad de acceder a la información que obligadamente tendría derecho a tener”, alerta el senador panista.

Una ministra a prueba

Si el Senado no resuelve, la situación queda también en manos de la SCJN, pero sobre esta opción hay dudas de que pueda hacerlo, pues la ministra Loretta Ortiz, quien deberá elaborar el proyecto de sentencia sobre la controversia interpuesta por el Consejo Consultivo del INAI para que se procediera a las designaciones se encuentra vinculada con Morena, algo que recuerda la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén.

Aun así, expone, en 2002 la hoy ministra, siendo parte del departamento jurídico de la Universidad Iberoamericana aspiró a ser comisionada del primer pleno del Instituto Federal de Transparencia (Ifai) –el antecesor del Inai-, por lo que “hoy tiene una oportunidad para demostrar que está con la transparencia.

“Les hago un llamado a los ministros a que por favor este asunto se resuelva a la brevedad”, dice la legisladora, pero refrenda sus dudas “desafortunadamente hay tres ministros totalmente incondicionales del presidente López Obrador que harán lo que él les señale y él es el rey de la opacidad”.

Checa, la experta de Designaciones Públicas, recuerda también que sobre la ministra Ortiz existen dudas.

“Ha sido muy cuestionada, desde que fue designada, su cercanía con el Ejecutivo y ahora estará a prueba; si estas dudas que generaba su designación por la cercanía o porque no cumplía con el principio de independencia, pues ahora se comprobarán. O se verá si en realidad hace una propuesta a favor de las personas y sus derechos”, plantea.

¿INAI de cuatro?

Para ambas, Pérez Jaén y Checa sería deseable que la Corte haga cumplir al Senado su función constitucional de designar comisionados del INAI.

Pero para la primera lo deseable es que los ministros de la SCJN permitan que vuelva a la normalidad, pues a su juicio la solución tampoco sería que - como lo pidió el Instituto- en lo que se resuelve el fondo de la controversia la Corte le permita sesionar con cuatro comisionados.

El INAI no sólo se trata de sesionar, el Instituto no puede trabajar con sólo cuatro comisionados, eso será imposible a la larga, indica la también ex comisionada del Ifai, el antecesor del INAI.

“Recordemos que son casi 800 sujetos obligados de la Ley General de Transparencia, no solamente es el Poder Ejecutivo Federal, es el Poder Judicial, son los 8 órganos constitucionales autónomos son todos los organismos descentralizados y todos aquéllos este que reciben recursos públicos por lo que cuatro comisionados no podrán darse abasto, sería imposible”.

Eso sin considerar, recuerda, “que el INAI también debe velar por la protección de Datos y se acumulan miles y miles de asuntos”.

En tanto, el senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar anunció que presentará una iniciativa “para permitir que con sólo cuatro comisionados el INAI puedan emitir resoluciones y que estas sean vinculantes”, pues cada vez se ve más lejano poder construir mayorías calificadas en el Senado, lo que impedirá un acuerdo sobre los nuevos comisionados.

Presentaré una iniciativa para que el pleno del @INAImexico sesione con 4 integrantes.



Ante la falta de acuerdos en el Senado para nombrar a los comisionados faltantes, el INAI está en una parálisis que violenta el derecho a la transparencia y el acceso a la información pública. pic.twitter.com/YUM5WusCga — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) April 12, 2023

“El hecho de que una institución como es el INAI, un organismo autónomo constitucional no se paralice, siga trabajando y pueda emitir resoluciones vinculatorias, resoluciones que son de su competencia, la ley dice que deben ser mínimamente cinco los que emitan resoluciones, mi propuesta es que con cuatro elementos puedan emitirlos y de esta forma poder tener resoluciones”, explica.