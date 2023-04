Monreal: INAI no puede quedarse en parálisis, se debe trabajar para evitarlo

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que "no sirve para nada" el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), un órgano autónomo que está inoperante porque el Gobierno se niega a nombrar a sus funcionarios.

El mandatario defendió que no haya propuesto a los comisionados que la Constitución estipula para el INAI, que no puede sesionar desde el 1 de abril porque solo tiene cuatro integrantes, uno menos que el necesario para alcanzar quórum legal.

“Los nombren o no los nombren (a los comisionados), ¿para qué sirven? No sirven para nada. Era un gobierno mantenido y bueno para nada, eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese instituto o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas", afirmó López Obrador.

La polémica sobre la inoperancia del INAI creció tras un audio filtrado por el portal LatinUs en el que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo a senadores que López Obrador consideraba "un mundo ideal" y lo que "más conviene" al Gobierno que haya un periodo de impás en el instituto.

El mandatario evadió confirmar estos dichos, pero insistió en revivir sus críticas a los órganos autónomos creados en sexenios anteriores para regular al gobierno, al señalar que tan solo el INAI cuesta 1,000 millones de pesos anuales.

“No, no, no, yo no me meto en eso (sobre lo dicho en el audio). Yo lamento que existan esos aparatos, que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción y lo que hacían era ocultar los actos de corrupción, pero además cuesta”, insistió.

El presidente ha criticado antes la existencia de otros órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y los órganos reguladores de energía.

El INAI, creado en 2014, ha exigido al Gobierno de López Obrador revelar información de alto perfil, como los contratos del Tren Maya o los bienes decomisados al crimen por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

También ha pedido publicar el expediente sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotiznapa que el mandatario dijo haber recibido de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht.

En cambio, López Obrador ha acusado al INAI de ocultar información sobre presidentes anteriores e, incluso, le exigió el año pasado revelar el patrimonio del periodista Carlos Loret de Mora, crítico con su Gobierno.

-Con información de EFE.