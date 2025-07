Erasmo Catarino vota contra ley de Telecomunicaciones

Y mientras, la vida sigue 😎



Hoy les quiero compartir una foto que me encantó, tomada frente a la Puerta de Adriano en Antalya, que data del año 130 d. C. Me acompañan mis colaboradores Adrián Steckel, Fabrice Decelière, Eduardo Kuri, Luis Armando Melgar y Rodrigo Pliego.



¿Cómo… pic.twitter.com/iDEldqwAjI