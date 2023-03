Senado rechaza citar a comparecer a titulares de Segob y SRE, pero sí al de INM

Llamados a la serenidad

En su exposición, la senadora Lilly Téllez fustigó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Alejandro Armenta, quien la interrumpió durante su participación en tribuna y la conminó a que se serenara.

“Le voy a pedir que no me vuelva a interrumpir. El arrastrado es usted, pidiendo que haya serenidad como algo tan grave como un crimen de Estado. Así que, le advierto, no me vuelva a interrumpir, no son sus atribuciones. Usted tiene de caballero, lo que yo de astronauta”, remarcó la panista.

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza dijo que “yo no puedo acompañar un acuerdo, donde no se pida la renuncia de estos funcionarios”.

"¡Esto es un crimen de Estado, carajo!”, lanzó el exombudsman local desde tribuna.

Murieron 39 personas.



Lo que ha hecho @lopezobrador_ es hincarse ante #EEUU.



No acepto ningún acuerdo que no incluya la renuncia de @adan_augusto, @A_Encinas_R y @fgymexico.

Morena en busca de acuerdos

“Quizá dentro del contexto mundial (la de Ciudad Juárez), sea de las tragedias más lamentables que han ocurrido, por eso el Senado debe de hacer un esfuerzo más allá de lo institucional para poder buscar y encontrar la verdad y, sobre todo, no permitir que haya impunidad y que la tragedia se convierta en una anécdota criminal, aislada”, planteó el senador Ricardo Monreal.

“Por eso la mayoría parlamentaria de Morena acordamos dar el debate y buscar alternativas de solución. No buscar culpabilidades encontradas. No permitir simulaciones, ni tampoco ocultar responsabilidades institucionales”, añadió el exgobernador de Zacatecas.

“Lo que deseamos es lograr acuerdos para que este asunto lamentable pueda resolverse conforme a la ley, la justicia y el derecho”, expresó.