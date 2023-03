Van contra ocho custodios y el migrante que inició el incendio en Ciudad Juárez

Rodríguez Velázquez cuestionó el actuar de los uniformados por no atender la emergencia adecuadamente.

“Es parte de la investigación, revisar por qué no hubo un cumplimiento de protocolos en materia de protección civil. Porque eso es claro, que no había un protocolo que estuvieran respetando, pero la decisión de en lugar de salvar las vidas, no fueron capaces de abrir una reja, es algo que están en las investigaciones, ¿quién no permitió la salida de estas personas?”, indicó.

La funcionaria afirmó que lo sucedido la noche del lunes, puede ser calificado como un delito grave y que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias y hasta el nivel jerárquico que se requiera.

Por su parte, Sara Irene Herrerías, fiscal en materia de Derechos Humanos de la FGR, detalló que las ocho personas identificadas por no salvaguardar la vida de los migrantes en Ciudad Juárez se encuentran rindiendo su declaración y ya se solicitaron las respectivas órdenes de aprehensión en su contra.

Agregó que con base en las pruebas aportadas, se espera que en breve se lleven a cabo las audiencias respectivas en su contra.

Confirmó que se tiene a una persona migrante plenamente identificada como la que inició el fuego la noche del lunes, misma que podría ser procesada bajo las leyes mexicanas.

“Esta persona coincide con declaraciones de otros migrantes, que fue quien inició el fuego y ya se solicitó la orden de aprehensión, también será sujeta a proceso penal”, afirmó la fiscal.

“No se va a proteger a nadie”

A pregunta expresa de la prensa respecto a que aún no existen funcionarios del Instituto Nacional de Migración cesados o procesados por el incendio y muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez, Rosa Icela Rodríguez aseguró que las investigaciones se mantienen y llegarán hasta las últimas consecuencias.

“Estamos recibiendo las investigaciones y coadyuvando con la FGR, si hay necesidad de cese o de presentar a alguien ante el ministerio público no lo vamos a dejar de hacer, no se va a proteger a nadie, no habrá impunidad”, apuntó.

Dijo que el titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño se encuentra en recorridos en hospitales en Chihuahua, sin embargo dejó claro que en caso de tener alguna responsabilidad por los hechos del lunes, habrá de ser sancionado conforme a lo que corresponda.

Redadas contra migrantes iniciaron por denuncias vecinales

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que hubo denuncias por parte de vecinos cercanos a la estación migratoria de Ciudad Juárez contra los migrantes por causar conflictos en la zona, por lo cual iniciaron algunos operativos por parte de la policía municipal para incluso detenerlas.

“Hubo varias denuncias de vecinos que un grupo de migrantes, no sabemos si este u otro agredía a la gente pidiendo y exigiendo dinero en las calles, por lo que se determinó hacer un operativo y llevarlos a la estancia migratoria”, aclaró.

La funcionaria explicó que esta información es parte de la investigación pero aún no se encuentra en la carpeta de investigación respecto al incendio.