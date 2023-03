Adán Augusto se va de gira a Veracruz, mientras protestan en Segob

Apenas este martes, en entrevista, López Hernández se deslindó de la tragedia y responsabilizó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, de las cuestiones migratorias.

En la protesta, en Segob, los manifestantes pidieron piden la comparecencia de los funcionarios a cargo del Instituto Nacional de Migración, el cese de los operativos de detenciones de migrantes, un alto a los discursos de odio contra las personas en situación de movilidad, una disculpa pública del gobierno federal e investigar los hechos para que no quede impune la muerte de los 39 migrantes, así como la inhabilitación del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.

Afuera de Segob en estos momentos. Se señalan arbitrariedades, omisiones y violaciones a lo dispuesto en la Constitución en el trato del Estado a los migrantes.

Migrar es un derecho.



A su arribo a Veracruz, Adán Augusto evadió responder preguntas sobre la posible destitución del titular del INM y las sanciones a funcionarios por los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo en el centro de detención migratoria. También desvió la pregunta sobre si esto afectaba sus aspiraciones a la Presidencia de la República en 2024.

-Pregunta: Ya se le fincó responsabilidad a quienes estaban ahí, que no permitieron (inaudible).

-Adán Augusto López: Bueno, yo creo que eso en todo caso, será la autoridad jurisdiccional, la Fiscalía, quien informará de eso.

-Pregunta: No afecta sus aspiraciones a usted, como candidato a la presidencia, este incidente que ocurrió en el Instituto Nacional de Migración.

-Adán Augusto López: Bueno, yo no he manifestado ninguna aspiración.

-Pregunta: Bueno, ayer dijo que sí.

-Adán Augusto López: Bueno, pero eso es distinto, manifestar una aspiración.

El secretario de Gobernación se limitó a decir que la Coordinación de Protección Civil actúa y ya están trabajando en las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

“En fin está todo el gobierno federal ahorita enfocados prioritariamente en la atención de quienes aún permanecen hospitalizados y haciendo todo para que se recuperen todos”, aseguró.