Diputados valoran escenarios para concluir relevos en INE y llegar a la tómbola

Diseñarán sorteo

De no alcanzarse la mayoría calificada, se perfila el uso del sorteo. Y dado lo inédito del procedimiento, la Junta de Coordinación Política analizará las diversas interpretaciones legales y asumirá una postura jurídica sobre cómo se procederá.

La Constitución, y por ende la convocatoria, estableció que primero se agotará la posibilidad de acuerdos.

Los cuatro nombres en los que haya acuerdo –uno por quinteta– serán sometidos a votación del pleno el jueves 30 de marzo. Y de no reunir los votos suficientes se procederá a insaculación, en sesión convocada para el viernes 31 de marzo.

De acuerdo con el vicecoordinador de la bancada morenista, Leonel Godoy, “se votarán en paquete” los cuatro nombres en un solo acuerdo.

Sin embargo, en la Jucopo, los legisladores de MC expresaron dudas sobre ese procedimiento y Godoy aceptó que aún deberán clarificarse las reglas para que no haya incertidumbre en los nombramientos

“Son de las cosas a aclarar, aunque no creo que sea caso por caso”, explicó.

Por ejemplo, reconoció, deberá acordarse si las votaciones –una por una, de la presidencia y las tres consejerías- serán en tablero y de manera pública, o en cédula y por voto secreto.

En este último caso, cabría la posibilidad de que el PRI vote dividido y aporte los más de 50 votos necesarios para dar la mayoría calificada, pero la secrecía abriría también otro flanco, pues permitiría también que Morena se fracturara.

Según Godoy Rangel, “de no haber acuerdo en cuatro nombres” la Jucopo no enviaría ningún acuerdo a la mesa directiva de la Cámara, pues "al no tener garantizada la mayoría calificada no habría votación en el pleno", expuso Godoy.

Otra posibilidad es que sí haya acuerdo para una, dos o tres consejerías, pero no para la presidencia, o viceversa, en este escenario es que se votaría sólo en casos en que haya acuerdo y el resto se lleve a sorteo.

Otro punto en controversia, según planteó MC en la Jucopo, es si una vez realizada la tómbola, la persona que resulte favorecida por el azar deberá todavía ser votada por el pleno para alcanzar la mayoría calificada, o de lo contrario, esa quinteta debe ser remitida a la Corte.

Godoy estimó que, tras el sorteo no será necesaria ya ninguna votación y la persona elegida en automático será parte del Consejo General del INE o su presidenta.

“Esa es una vacilada de MC, que quiere que el asunto se vaya a la Corte, pero de ninguna manera la Cámara va a renunciar a un derecho que la Constitución le da, para ir a la votación de dos terceras partes o la insaculación aquí en Cámara y ese sorteo será aquí”, declaró el morenista.

Otro escenario es que no se realice a elección por falta de votos y luego el bloque opositor impida la realización de la sesión del 31 de marzo, en que se realizaría la insaculación.

En esa circunstancia, ante la imposibilidad de que la tómbola sea en la Cámara las quintetas serian remitidas a la SCJN para que sea en ese pleno en el que se realice el sorteo.

Pero Morena, en voz del coordinador Ignacio Mier, descartó que la Cámara esté dispuesta a ceder en su facultad de elegir a los consejeros y presidenta del INE.

El escenario de que el INE se quede con cuatro vacantes –pues el 3 de abril sale el presidente, Lorenzo Córdova y los consejeros Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz- no existe, a su juicio.

La alternativa que el constituyente de la reforma electoral de 2014 estableció es que si se presentara una eventualidad de no alcanzar los dos tercios de votos “que aparezca la insaculación para que no se vea desquebrajada la integración del Instituto” y eso es lo que ocurrirá, aseguró Mier Velazco.