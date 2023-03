Osorio Chong: "voy a seguir hasta lograr que Alejandro Moreno se vaya"

"Voy a analizar lo que me permita legalmente seguir adelante, lo quiero puntualizar. No quiero darles motivo para que quieran truncar ese proceso legal que voy a seguir hasta lograr que Alejandro Moreno se vaya del partido como lo dicen los estatutos (...) Lo importante es encontrar un camino que me dé sustento como militante del PRI para seguir adelante con estas acusaciones", dijo.

El senador insistió así en que 'Alito' Moreno mantiene secuestrado al PRI, frente a ello, apuntó que su única intención es que él deje la dirigencia nacional del partido tricolor.

Yo estoy abiertamente declarado en contra de su permanencia, del secuestro, de que crea que le pertenece el PRI. Esto no, no lo puedo permitir y esa es mi única pretensión". Miguel Ángel Osorio Chong.

"Nunca dije, voy a ir a la dirigencia, nunca dije quiero estar en una candidatura, lo que quiero es recuperar el PRI que me ha dado todas las oportunidades en mi vida y que no merece esta dirigencia que nos ha llevado al fracaso, que no ha ganado una sola gubernatura, que ha perdido todas las que teníamos esto en lo nacional y en lo local", agregó.

Osorio Chong alertó además que la actual confrontación que mantiene con 'Alito' Moreno podría también perjudicar los resultados de las próximas elecciones en Coahuila y el Estado de México y que pese a que ya se tenía un acuerdo de "bajar el tono", a 'Alito' Moreno no le importó.