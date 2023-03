Osorio Chong anuncia que deja la coordinación de la bancada del PRI en el Senado

El ahora excoordinador dijo que dará la batalla legal, pues acusó que se buscó removerlo de la coordinación de forma irregular por lo que tomará medidas en su defensa.

“Voy a seguir con las impugnaciones y no me voy a salir del partido”, afirmó el legislador al anunciar que por ahora será independiente, pero no ha tomado ninguna decisión de irse a otro grupo.

Esta noche se realizó cónclave de la bancada del PRI en la que se trataría la remoción de Osorio, pero en asuntos generales y, dijo, que todo se preparó para que asumiera Manuel Añorve la coordinación. Explicó que él llevó dos notarios para acreditar la ilegalidad de la convocatoria y la intención de removerlo.

Pero se salió antes de cualquier decisión: “Todo era ilegal, les di el camino 'al salir', ya los dejé para que hicieran ellos lo suyo”.

“Les he dejado la coordinación para sus pretensiones”, dijo Osorio al acusar al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno de maniobrar ilegalmente para sacarlo de la coordinación.

También señaló que él representa a miles de priistas enojados con la actual dirigencia de Alejandro Moreno.

“A Alejandro Moreno no le gustó lo que interpusimos, un recurso para evitar su porfiriato, el quedarse en el partido mucho tiempo más. Les ganamos legalmente, jurídicamente”, especificó.

Casi una hora después, el nuevo coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, anunció que fue electo con unanimidad de 8 legisladores presentes de 12 que acudieron, más el apoyo de Carlos Aceves, ausente, para el total de 13 que tiene su bancada.

“Mi elección fue legal”, sostuvo Añorve. No dio alguna razón concreta para el relevo de Osorio, “se cumplió un ciclo”.

Este jueves, dijo, se reunirá con Alejandro Moreno Cárdenas.