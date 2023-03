Cambios en leyes de género avanzan lento y sólo por el 8M

En diputados son cinco minutas pasmadas que sólo esperan aval para su promulgación, pero en total se acumulan hasta hoy 76 iniciativas archivadas y sin dictamen.

“En una Legislatura en donde hablamos de la paridad, no hay agenda de mujeres”, cuestionó la diputada Eufrosina Cruz, al denunciar que no hya voluntad o incluso grupos criminales frenan legislaciones pendientes para atajar la violencia contra mujeres y niñas.

Es el caso de la tipificación del matrimonio infantil y los acuerdos de familiares para entregar niñas a adultos, asunto congelado en el Senado, según la alerta de la legisladora, por intereses criminales.

“Invito al Senado a que me calle la boca de lo que estoy diciendo, si no es cierto del por qué está atorada esta minuta, si no está implícita la industria de la pornografía infantil”, indicó apenas el 23 de febrero pasado al urgir a los senadores, incluso a los de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), a legislar.

Otras reformas para frenar la violencia contra las mujeres, propiciar paridad, terminar con el acoso y hostigamiento sexual en el trabajo o para atajar feminicidios, avanzan a paso lento, pese al empuje de algunas legisladoras. O bien, yacen en las cámaras o incluso en el archivo de alguna dependencia pública.

Como las enmiendas en materia de alerta de violencia política de género, que posibilitaron la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y buscaron dar celeridad a la atención de los casos de feminicidio.

Hace un año, el 8 de marzo de 2022, fueron aprobadas por el Senado esas reformas, en abril de ese año fueron promulgadas; sin embargo, los 60 días para generar un reglamento se han convertido en un año de espera.