Ya en Palacio Nacional, cambiaron la estrategia. Con martillos y otros objetos metálicos, intentaron derribar las vallas colocadas en el inmueble. Sin embargo, fueron repelidas con gas de extintores, lo que provocó malestar en varias de las asistentes, que debieron ser auxiliadas por la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.

Lo que sí lograron fue derribar dos semáforos, uno de ellos ubicado entre Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, hecho celebrado por cientos de manifestantes. A manera de triunfo, le prendieron fuego y en torno a este, una participante celebró en ‘tooples’ la hazaña. “¡Esa morra, sí me representa!”, festejaron.

Momento del derribo de un semáforo. (Foto: Toya Sarno Jordan/Reuters)

Las mujeres encapuchadas también arrojaron todo tipo de objetos a los elementos ubicados detrás de las vallas metálicas. Por momentos, el clima se tensó, sin que la situación se viera rebasada.

No llegan al Zócalo, pero arman mitin en Reforma

Los contingentes de la ola morada no tenían fin. Pasaron las 4:00, las 5:00 y las 6:00 pm y ellas no dejaban de caminar y corear una y otra vez el llamado de justicia. “No somos una, no somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien”, pedían mientras transitaban un largo camino que parecía no tener fin rumbo al Zócalo.

Sobre Paseo de la Reforma, al llegar a Avenida Juárez, lo angosto del camino hizo que algunas cambiaran de ruta. Las colectivas se desintegraron y solo algunas intentaron dar unos pasos más hacia el primer cuadro, donde al menos dos horas atrás las primeras manifestantes ya habían hecho acto de presencia.