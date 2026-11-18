El proyecto contempla una integración en tres niveles —física, operativa y tarifaria— que conectará los sistemas masivos capitalinos con las redes ferroviarias regionales.

De esta manera, la CDMX buscará integrar sus distintos sistemas de transporte público en una red metropolitana que permita conectar los desplazamientos dentro de la capital y con los municipios conurbados.

La propuesta incluye corredores intermodales, tarifas homologadas, terminales inteligentes y una conexión con la Red Federal de Trenes de Pasajeros.

El proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2027-2047 también establece una ruta de transformación a tres etapas para modernizar la infraestructura, ampliar la cobertura y coordinar los servicios de transporte.

La meta es que los diferentes medios de movilidad funcionen de manera articulada y que los usuarios puedan desplazarse con mayor facilidad dentro de la capital y su zona metropolitana.

La ruta para lograr este objetivo está dividida en tres etapas: de 2027 a 2033, de 2034 a 2040 y de 2041 a 2047.

Los planes para el Metro, Metrobús, Cablebús y Tren Suburbano

Metro:

Para el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el proyecto plantea realizar, entre 2034 y 2040, estudios para una posible ampliación de su red.

Es así que durante el periodo inicial (2027-2033) la prioridad según apunta el documento, será la renovación técnica y el mantenimiento integral de la infraestructura existente.