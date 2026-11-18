Esta medida se acompaña de una propuesta más amplia de inversión en mantenimiento y renovación de la infraestructura de movilidad, así como de la incorporación de soluciones tecnológicas para mejorar la operación de los sistemas.
Metrobús y corredores estructurados: Se consolidarán como ejes de transporte semimasivo de bajo impacto ambiental, integrándose con nodos intermodales y tecnología de cero emisiones
Tren Suburbano y Red Federal de Trenes: A diferencia de la referencia al Metro y la ampliación del Cablebús, el proyecto del Plan General de Desarrollo no establece acciones particulares para el Tren Suburbano.
Sin embargo, en la etapa de mediano plazo (2034-2040), el gobierno capitalino sí plantea la homologación tarifaria y la conexión fluida entre el transporte local y la Red Federal de Trenes de Pasajeros, permitiendo viajes metropolitanos continuos
Infraestructura multimodal y gobernanza metropolitana
Para lograr que los transbordos sean ágiles y seguros, el plan proyecta la modernización de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) en terminales inteligentes y corredores intermodales con infraestructura de acceso universal.
Asimismo, se incorporarán soluciones digitales y sistemas de semaforización inteligente gestionados en tiempo real.
Hacia el horizonte 2041-2047, el Plan General proyecta alcanzar una flota vehicular 100% eléctrica y consolidar acuerdos regionales para constituir una Autoridad Metropolitana de Movilidad Única, organismo que asumirá la gestión unificada del transporte entre la Ciudad de México y los municipios vecinos del Valle de México.
De esta manera, la visión de largo plazo es que el Metro, Metrobús, Cablebús y otros sistemas formen parte de una red metropolitana más articulada, sin embargo el reto será traducir esta planeación en proyectos ejecutivos, coordinación entre autoridades e inversión para renovar y ampliar la infraestructura.
La propuesta busca que, hacia 2047, el transporte público sea la opción prevalente para los desplazamientos y que la conectividad entre los distintos modos reduzca los tiempos de traslado y las desigualdades territoriales.