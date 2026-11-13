Plan General de Desarrollo 2027-2047 define ruta para salvar problemas de vivienda, movilidad y agua de CDMX

¿Qué se propone en vivienda?

El 43.3% de las y los habitantes de la Ciudad de México padecen pobreza de vivienda, de acuerdo con el diagnóstico del Plan General de Desarrollo.

Una de las barreras más grandes para acceder a una vivienda digna es el dinero: mientras el costo promedio de una vivienda en la capital supera los 3.9 millones de pesos, el 54.3% de hogares en la capital que planean comprar una vivienda estiman un costo de hasta 700,000 pesos.

Estas son las acciones que propone el proyecto para dar respuesta a la necesidad de vivienda en la ciudad.

Corto plazo (2027–2033)

- Crear una reserva territorial y Banco de Suelo para producir vivienda accesible.

- Combate a la gentrificación: consolidar el Bando 1 así como la regulación de viviendas turísticas a través de plataformas como Airbnb.

- Vivienda en renta: crear la Defensoría Inquilinaria para proteger los derechos de arrendatarios y arrendadores.



Mediano plazo (2034–2040)

- Crear un parque de vivienda pública en renta en la centralidad de la ciudad e impulsar cooperativas de suelo y propiedad colectiva.

- Escrituración masiva: lanzar un sistema de escrituración que pueda atender desde las alcaldías con mayor rezago.

- Ofrecer créditos de vivienda asequibles para trabajadores no asalariados e informales.

Largo plazo (2041–2047)

- Reducir el hacinamiento del 28.3% al 8.4% de los hogares por medio de la oferta de vivienda social en renta.

- Consolidar un modelo de gestión metropolitana del suelo que garantice el arraigo vecinal, impida el despojo y proteja a los pueblos y barrios originarios.