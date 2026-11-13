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CDMX

Plan General de Desarrollo 2027-2047 define ruta para salvar problemas de vivienda, movilidad y agua de CDMX

Atender un déficit de 600,000 viviendas, horas de vida perdidas en el tráfico y una presión del 128% en el acuífero por la alta demanda de agua son algunos de los temas a resolver en CDMX.
vie 13 noviembre 2026 12:42 PM
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Un hombre sentado con sus muebles tras ser desalojado; cabinas del Cablebús de la CDMX, un operador de pipa despachando agua.
El Plan General de Desarrollo de la CDMX está por discutirse en el Congreso capitalino. En el proyecto se proponen acciones clave durante los próximos 20 años en vivienda, movilidad y abasto de agua para hacer frente a los problemas de la ciudad. (Fotos: Graciela López y Victoria Valtierra / Cuartoscuro.com)

Falta de 600,000 viviendas, pobreza de tiempo por las horas perdidas en el tráfico y el transporte público, así como 23.1% de los hogares que recibe agua por tandeo o pipas, son algunos de los problemas que enfrenta la Ciudad de México.

El Plan General de Desarrollo (PGD), documento dado a conocer esta semana el Gobierno de la Ciudad de México, contiene proyectos con los que busca guiar el crecimiento de la capital para responder a las necesidades de la ciudad en vivienda, movilidad y suficiencia de agua para los próximos 20 años, este PGD está por discutirse en el Congreso capitalino.

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¿Qué se propone en vivienda?

El 43.3% de las y los habitantes de la Ciudad de México padecen pobreza de vivienda, de acuerdo con el diagnóstico del Plan General de Desarrollo.

Una de las barreras más grandes para acceder a una vivienda digna es el dinero: mientras el costo promedio de una vivienda en la capital supera los 3.9 millones de pesos, el 54.3% de hogares en la capital que planean comprar una vivienda estiman un costo de hasta 700,000 pesos.

Estas son las acciones que propone el proyecto para dar respuesta a la necesidad de vivienda en la ciudad.

Corto plazo (2027–2033)

- Crear una reserva territorial y Banco de Suelo para producir vivienda accesible.

- Combate a la gentrificación: consolidar el Bando 1 así como la regulación de viviendas turísticas a través de plataformas como Airbnb.

- Vivienda en renta: crear la Defensoría Inquilinaria para proteger los derechos de arrendatarios y arrendadores.

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Mediano plazo (2034–2040)

- Crear un parque de vivienda pública en renta en la centralidad de la ciudad e impulsar cooperativas de suelo y propiedad colectiva.

- Escrituración masiva: lanzar un sistema de escrituración que pueda atender desde las alcaldías con mayor rezago.

- Ofrecer créditos de vivienda asequibles para trabajadores no asalariados e informales.

Largo plazo (2041–2047)

- Reducir el hacinamiento del 28.3% al 8.4% de los hogares por medio de la oferta de vivienda social en renta.

- Consolidar un modelo de gestión metropolitana del suelo que garantice el arraigo vecinal, impida el despojo y proteja a los pueblos y barrios originarios.

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¿Qué se propone en movilidad?

La desigualdad en la Ciudad de México se refleja en la pobreza de tiempo: los habitantes de la periferia de la capital gastan 43.4 minutos en promedio por traslado dentro de la ciudad y 89 minutos en viajes a nivel metropolitano.

A la par, la capital registra 8.6 muertes por hechos de tránsito por cada 100,000 habitantes. Una de las metas para 2047 es bajar las muertes viales a solo 2.1 víctimas.

Estas son las acciones que se proponen en el Plan General de Desarrollo para atender los problemas de movilidad.

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Corto plazo (2027–2033)

- Nuevas líneas de Cablebús alcaldías de la periferia, renovación de unidades de RTP y Trolebús.

- Implementación de zonas de velocidad reducida en perímetros de escuelas y hospitales; expansión del sistema de semaforización inteligente.

- Peatones y ciclistas: rehabilitación y ampliación de banquetas universales, extensión de la red de ciclovías conectadas a estaciones de transporte público masivo.

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Mediano plazo (2034–2040)

- Creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las que se restringe el acceso de los vehículos más contaminantes.

- Electromovilidad: sustitución total de la flota del transporte concesionado –como camiones y microbuses– por unidades eléctricas.

- Estudios para la extensión de líneas estratégicas del Metro y su conexión con la red de trenes de pasajeros.

Largo plazo (2041–2047)

- Transporte público 100% eléctrico, incluyendo el transporte concesionado con unidades de cero emisiones.

- Tarifas y operación unificada del transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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¿Qué se propone para garantizar el acceso al agua?

El acuífero de la Ciudad de México se encuentra en un punto crítico, pues sufre una presión del 128.1% ante la alta demanda de agua.

Las fugas de agua son otro gran problema, pues representan una pérdida de más del 40% del agua en las redes primarias y secundarias.

Para asegurar el suministro de agua y recargar las fuentes –en especial los acuíferos– esta es la ruta que propone el Plan General de Desarrollo.

Corto plazo (2027–2033)

- Sustitución de tuberías obsoletas y sectorización red de agua potable para regular presiones y eliminar fugas.

- Captación masiva de agua de lluvia con sistemas en escuelas, edificios públicos y viviendas de colonias con problemas de suministro.

- Restauración del Bosque de Agua y barrancas del Suelo de Conservación, con humedales urbanos e infraestructura para retener agua de lluvia.

Mediano plazo (2034–2040)

- Redes de agua inteligentes con tecnología de telemetría y micromedición.

- Reforzar el tratamiento de agua y reusarla para riego, limpieza e industria.

- Gobernanza metropolitana de cuenca para coordinar acciones con Estado de México e Hidalgo para la recarga de acuíferos y la protección de cuerpos de agua.

Largo plazo (2041–2047)

- Ciudad Esponja: reducir de 128.1% a 40.9% la presión sobre el acuífero a través de infraestructura verde y azul, pavimentos permeables y huertos de infiltración.

- Alcanzar el 94.2% de hogares con suministro diario de agua limpia, en lugar de solo 76.9% de las viviendas.

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Vivienda Movilidad agua Ciudad de México

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