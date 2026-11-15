En abril de este año, el responsable –quien manejaba a exceso de velocidad y bajo el influjo del alcohol– fue sentenciado a 10 años y nueve meses de prisión, cuenta Ever.

"Se nos hace injusto, una pena muy corta para lo que provocó, porque falleció mi bebé y rompió toda una familia. Es algo que nosotros vamos a cargar el resto de nuestras vidas", dice.

El padre, convertido en activista, impulsa en la Ciudad de México la 'Ley Velvet' para que las penas se agraven cuando un conductor bajo el efecto del alcohol o drogas provoque una muerte.

Velvet es una de las víctimas cuyas familias se unieron a la una peregrinación desde el Zócalo capitalino hasta la Basílica de Guadalupe este domingo, en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito .

"¡No más muertes viales!", exigieron padres, madres, hermanos, hermanas y parejas al pie del Cerro del Tepeyac.



La vida de Ángel Misael Perales fue interrumpida a los 23 años también por un conductor bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad. El joven regresaba de trabajar y, a solo cinco minutos de llegar a su casa, fue atropellado al cruzar una avenida la noche del 25 de agosto de 2025.

"Iba a empezar a estudiar la universidad, tenía planes con su novia, se iban a casar. Teníamos muchos planes como familia que en un ratito se acabó todo", señala Efrén Perales, hermano de Ángel Misael.