La madre lleva cinco años luchando por justicia para su hijo, denunciando irregularidades en la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX): pérdida de videos y de incluso el expediente completo durante un año, el cual fue localizado de nuevo este 2026, pero solo con la mitad de la información.
Mercedes afirma que su hijo fue revictimizado, al atribuirle la responsabilidad de su propia muerte. "Me dijeron que iba drogado o alcoholizado, pero no apareció en la necropsia, que es lo primero que hacen", sostiene la madre de Víctor.
En México existe una deuda hacia las víctimas de hechos de tránsito y sus familias, advierte la activista Areli Carreón, integrante de la Coalición de Movilidad Segura.
Son ocho entidades -incluyendo la Ciudad de México- las que no actualizan aún su legislación en cinco años con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, expedida en diciembre de 2021.
"No sabemos cuántos muertos más, cuántos heridos más, cuánto dolor más para que (las y los legisladores) hagan su trabajo.
"A lo mejor no nos hacen caso a los ciudadanos de a pie, pues a ver si a los poderes superiores de la patrona de México (la Virgen de Guadalupe) existe esa convicción, ese compromiso para cumplir con lo que la ley ya les obliga", sostiene Carreón.
La diputada federal Patricia Mercado, quien acompañó a las víctimas en parte de su peregrinar, señala hay dos elementos que faltan para hacer posible el acceso a la justicia para las víctimas de hechos de tránsito y sus familias.
"Primero es que se haga justicia a quien fue, que se sirvan las sanciones adecuadas, eso piden las organizaciones.
"En segundo lugar, el seguro de responsabilidad civil obligatorio para la reparación del daño", presidenta de la Comisión de Movilidad en la Cámara de Diputados.