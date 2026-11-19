Fuera de este horario pueden circular, salvo que las autoridades ambientales determinen alguna medida extraordinaria por condiciones de calidad del aire.
¿Qué vehículos están exentos?
Los automóviles con holograma 00 y 0 pueden circular todos los días de la semana, independientemente de la terminación de sus placas, siempre que no exista una contingencia ambiental u otra disposición extraordinaria.
También están contemplados como exentos los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades.
El programa incluye además otras excepciones para vehículos destinados a servicios de emergencia, transporte de personas con discapacidad y determinadas actividades.
Las multas por no respetar el Hoy No Circula
Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:
-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs
-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs
Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.
¿Hay Doble Hoy No Circula?
El calendario que corresponde a cada día puede modificarse si la Comisión Ambiental de la Megalópolis determina una contingencia ambiental.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido restricciones adicionales o, mejor conocido como Doble Hoy No Circula, por lo que el calendario habitual deja de ser la única referencia para saber qué vehículos pueden circular.