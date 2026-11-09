Los montachoques ahora van contra motociclistas: la peligrosa estafa del espejo roto que puede costarte miles de pesos

Así funciona el truco del espejo roto

El modus operandi de este delito ocurre en vialidades principales y de tráfico continuo, cuando los delincuentes se encuentran detenidos o circulando a baja velocidad, y sobre todo cuando el espacio entre carriles es aprovechado por los motociclistas.

De esta manera, cuando un motociclista filtra entre carriles y pasa al lado del auto de los delincuentes, estos mueven el vehículo provocando un contacto mínimo con el espejo retrovisor o simulando tenerlo a través de golpes externos.

Previo a ello, suelen llevar ese mismo espejo flojo o roto a propósito, para que cuando se produzca el contacto, muestren el golpe a la víctima acusándola de causar la rotura y exigiendo un pago inmediato, que suele ser de 1,500 a 4,000 pesos para reparar el daño.

Si la víctima se niega a pagar o afirma no haber provocado el incidente, los delincuentes realizan amenazas verbales y físicas para presionarlo, con algunos cómplices sumándose a la agresión bajo el falso perfil de peatones o conductores que afirman haber visto el golpe.

¿Cómo identificar a un montachoques?

Debido al aumento de delitos cometidos por montachoques, el cual ha sido de por lo menos el 10% en la primera mitad del 2026 de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha compartido a través de sus redes sociales algunas de las señales más claras que debes tomar en cuenta para identificar a un montachoques.

Estas señales son:

Vehículos que circulan sin placas y con choques o modificaciones en la carrocería.

Grupos grandes de personas que actúan en conjunto amenazando de forma violenta a las víctimas.

Vehículos que frenan de manera brusca o que realizan cambios de dirección inesperados con la intensión de provocar choques.

Personas que luego del incidente, presionan para obtener un pago en efectivo inmediato sin esperar a la llegada de la aseguradora bajo el pretexto de tener prisa.

Personas que exigen llevar a la víctima a cajeros automáticos o mecánicos “de confianza” para la reparación inmediata del golpe.