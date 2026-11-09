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CDMX

Los montachoques ahora van contra motociclistas: la peligrosa estafa del espejo roto que puede costarte miles de pesos

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la presencia de montachoques en la CDMX ha aumentado en un 10% en lo que va del 2026.
lun 09 noviembre 2026 12:35 PM
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Motociclista y acompañante circulando por una avenida principal en la Ciudad de México.
El delito es más común en conductores de motocicletas que aprovechan el tránsito para filtrar entre carriles. (Foto: Evan Wise en Unsplash )

La extorsión y delitos cometidos por montachoques se han convertido en un asunto del día a día en la Ciudad de México, con los delincuentes sumando nuevas víctimas como motociclistas y repartidores de comida a través del engaño conocido como del espejo roto, en el cual simulan haber recibido un golpe en el espejo retrovisor y exigen a los conductores el pago inmediato de la reparación.

Esta “nueva” modalidad se ha vuelto más efectiva en contra de los conductores de motocicletas, quienes se ven expuestos al filtrar entre carriles y estar más cerca de contactar con los vehículos detenidos.

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Así funciona el truco del espejo roto

El modus operandi de este delito ocurre en vialidades principales y de tráfico continuo, cuando los delincuentes se encuentran detenidos o circulando a baja velocidad, y sobre todo cuando el espacio entre carriles es aprovechado por los motociclistas.

De esta manera, cuando un motociclista filtra entre carriles y pasa al lado del auto de los delincuentes, estos mueven el vehículo provocando un contacto mínimo con el espejo retrovisor o simulando tenerlo a través de golpes externos.

Previo a ello, suelen llevar ese mismo espejo flojo o roto a propósito, para que cuando se produzca el contacto, muestren el golpe a la víctima acusándola de causar la rotura y exigiendo un pago inmediato, que suele ser de 1,500 a 4,000 pesos para reparar el daño.

Si la víctima se niega a pagar o afirma no haber provocado el incidente, los delincuentes realizan amenazas verbales y físicas para presionarlo, con algunos cómplices sumándose a la agresión bajo el falso perfil de peatones o conductores que afirman haber visto el golpe.

¿Cómo identificar a un montachoques?

Debido al aumento de delitos cometidos por montachoques, el cual ha sido de por lo menos el 10% en la primera mitad del 2026 de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha compartido a través de sus redes sociales algunas de las señales más claras que debes tomar en cuenta para identificar a un montachoques.

Estas señales son:

  • Vehículos que circulan sin placas y con choques o modificaciones en la carrocería.
  • Grupos grandes de personas que actúan en conjunto amenazando de forma violenta a las víctimas.
  • Vehículos que frenan de manera brusca o que realizan cambios de dirección inesperados con la intensión de provocar choques.
  • Personas que luego del incidente, presionan para obtener un pago en efectivo inmediato sin esperar a la llegada de la aseguradora bajo el pretexto de tener prisa.
  • Personas que exigen llevar a la víctima a cajeros automáticos o mecánicos “de confianza” para la reparación inmediata del golpe.

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¿Qué hacer en caso de ser víctima de un montachoques?

En el desafortunado caso de caer víctima de uno de estos delincuentes, la propia SSC comparte algunas recomendaciones indispensables a tomar en cuenta:

  • Mantener la calma y permanecer dentro del vehículo en todo momento. Y en el caso de los motociclistas, no descender de la moto y guardar las llaves de inmediato.
  • Llamar de inmediato a la aseguradora e informar todo lo ocurrido.
  • En caso de que las amenazas escalen, reportar la situación al 911.
  • Verificar que el personal de la aseguradora que acuda cuente con identificación, uniforme y documentos que acrediten su relación con la empresa.
  • Permanecer presente en todo momento durante la verificación y atención del incidente.

Acciones a evitar con un montachoques

De igual forma, se comparten las recomendaciones de qué no hacer en caso de ser víctima de estos delincuentes, con el objetivo principal de salvaguardar la integridad de las personas.

  • No dar dinero con tal de salir rápido del problema.
  • No acudir a cajeros automáticos o mecánicos de confianza a los que los delincuentes te quieran llevar.
  • No perder de vista ninguna de las pertenencias.
  • No mostrar ni entregar las llaves del vehículo, la licencia de conducir o algún otro documento vehicular.
  • No permitir que la presión ejercida te haga actuar de manera apresurada.
Cuidado: así saben los montachoques si no tienes seguro de auto
CDMX

Cuidado: así saben los montachoques si no tienes seguro de auto

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también pone a disposición la línea telefónica de su unidad de contacto: 55 5208 9898 donde las personas pueden recibir atención y asesoría inmediata al momento de ocurrir un incidente.

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Tags

Accidentes Seguridad CDMX Fiscalía General de Justicia de la CDMX

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