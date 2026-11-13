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Plan de Desarrollo de la CDMX busca sostenibilidad y cohesión social a largo plazo: Irazoque

Durante su comparecencia ante diputados, el titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana explicó que el plan surgió de una amplia consulta ciudadana.
vie 13 noviembre 2026 07:27 PM
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En la imagen,Enrique Irazoque, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.
El titular de la de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México compareció este viernes por la glosa de gobierno. (Foto: Congreso CDMX)

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México es un documento "potente" que dará a la capital del país además de planeación y equilibrio territorial, desarrollo sustentable, mejorará la calidad de vida de sus habitantes e impulsará la transformación económica de la capital, afirmó este virnes Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.

En su comparecencia como parte de la segunda glosa de gobierno de Clara Brugada, el funcionario destacó que el documento nació de una consulta pública con más de 600,000 participantes.

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"Es un documento potente, poderoso, que lo legitima la propia Constitución y que le da una vigencia de 20 años. En este documento vamos a decidir no solamente lo que queremos como ciudad a corto, a mediano y a largo plazo. Estamos decidiendo cómo el gobierno, como parte del Estado, va a garantizar los derechos humanos de las y los integrantes de las familias capitalinas", planteó.

El funcionario explicó que las principales inquietudes manifestadas por los ciudadanos en esa consulta es lo relacionado con la gestión del agua, el derecho a la vivienda y la consolidación de una ciudad que sea habitable pero con equilibrio ecológico.

El plan también servirá de base para el Programa General de Ordenamiento Territorial y obligará a las alcaldías a renovar sus programas de desarrollo urbano, varios de los que datan hasta desde hace 30 años.

"Es un documento que no solamente va a ser la hoja de ruta y la transformación de la vida de quienes habitamos hoy la ciudad, es hablar del mejoramiento y el goce y ejercicio de los derechos de las nuevas generaciones", indicó.

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Irazoque expuso que durante los últimos años, la mancha urbana se ha acelerado: entre 1990 y 2025, la superficie urbanizada pasó de 156,000 a 296,000 hectáreas.

Además, se tienen identificados más de 850 polígonos como asentamientos irregulares y el hundimiento de 30 a 40 centímetros por año en algunas zonas.

"Todos estos datos nos hablan del reto que es generar soluciones y respuestas ante estas problemáticas, pero también de la obligación concreta que tenemos la federación, las entidades federativas de generar una coordinación que le dé respuesta a todo esto", agregó.

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El reto en materia de coordinación metropolitana no es sencillo. De acuerdo con el funcionario, la Zona Metropolitana se compone de las 16 alcaldías de la capital, 59 municipios del Estado de México, ocho municipios de Hidalgo, y ahora se suma un municipio de Morelos.

"En términos económicos, en esta Zona Metropolitana se genera el 28% del PIB, es decir, si esta Zona Metropolitana fuera un país, estaríamos siendo la cuarta economía de América Latina", indicó.

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En esa zona se realizan hasta 35 millones de traslados diarios, por lo que es urgente encontrar soluciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

"Todos estos datos nos hablan del reto que es generar soluciones y respuestas ante estas problemáticas, pero también de la obligación concreta que tenemos la federación, las entidades federativas de generar una coordinación que le dé respuesta a todo esto", indicó.

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Gobierno de la CDMX Clara Brugada Vivienda

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